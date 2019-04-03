　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

高鐵延伸屏東有必要性　屏東縣府：會持續爭取

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 屏東縣府持續爭取高鐵南延。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣府會持續爭取高鐵南延。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告審查」已經交通部辦理審查，交通部認為基於國土發展考量，高鐵延伸屏東有其必要性，要求規劃單位充分評估來為屏東找出永續發展的藍圖。屏東縣政府希望能加快作業期程，讓高鐵早日南延屏東。

縣府指出，有關高鐵南延屏東攸關國土均衡發展、南北交通平權及台灣整體競爭力的發展，配合目前場站周邊發展趨勢，可吸引大量觀光及商業旅次，未來發展及產業開發帶來的效益和加乘效果，應該被重視。

另從縮小城鄉差距與均衡區域發展之角度而言，未來高鐵運輸網路發展本就可考慮進一步南延，並就交通部環島軌道政策規劃（西部高鐵、東部快鐵）之架構下，縣府會參採在地鄉親意見持續爭取，讓位在臺灣西部的屏東有高鐵可以搭乘。

縣府在交通部這次審查會中各委員所提研究報告應補強部分提供資料予規劃單位，以利後續審查作業的進行，並促請交通部及規劃單位能尊重地方民意，並在國土均衡發展的前提讓高鐵南延屏東得以順利進行，期盼行政院能儘早核定。

縣府為提供縣民鄉親更好的運輸服務，也積極規劃整體交通路網，除了爭取高鐵南延外，也持續爭取恆春觀光鐵道、台鐵屏潮計畫、高雄捷運延伸屏東等，及著手規劃新闢公車路線、推動DRTS、巴士小黃公車等，讓大眾運輸延伸至縣內各個角落。

ET快訊
「內診選物」挑處女！3大婦科名醫偷吃女病患　他下場最慘
想確定交往…張軒睿喊Selina「名字1個字」！肢體接觸甜炸

關鍵字：屏東,高鐵,南延,縣政府

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

分析／台南虎媽闖學校向小孩興師問罪　做法是否妥適值得省思

2019年「全國科學探究競賽—這樣教我就懂」　即日起報名

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

蔡依林《紅衣女孩》血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…

分析／台南虎媽闖學校向小孩興師問罪　做法是否妥適值得省思

2019年「全國科學探究競賽—這樣教我就懂」　即日起報名

恆春國小學童參訪警所　興奮體驗滿載知識歡樂歸

高鐵延伸屏東有必要性　屏東縣府：會持續爭取

用生命譜寫地方醫療史　羅東博愛醫院創辦人許文政遺愛蘭陽

屏東孫家農場　自產自銷一條龍外銷鳳梨

教育處拍宣傳片遭質疑造神　林姿妙：只是要孩子懷感恩的心

拚出宜蘭好生活　林姿妙就職100天向鄉親報告成績

宜蘭大眾科學日開幕　讓民眾認識、親近並應用科學

清明連假來「富基魚市」　消費滿額抽石斑魚、龍蝦

藍營拱韓逼縣市長表態？　侯友宜批：不應當裁判又當鼓譟者

華碩ZenFone 6系列現身？　旗艦規格多核跑出11,190分

大甲媽7日起駕！氣象觀測車「護駕」　預報員沿途報天氣

2012年領勞保年金者今年要「加薪」了　1年可望多領近萬元

小林村國賠案纏訟10年　韓國瑜宣布：市府「放棄上訴」

分析／台南虎媽闖學校向小孩興師問罪　做法是否妥適值得省思

2019年「全國科學探究競賽—這樣教我就懂」　即日起報名

姜丹尼爾叫你起床幸福炸裂！Galaxy 系列打造專屬名人語音鬧鐘服務

恆春國小學童參訪警所　興奮體驗滿載知識歡樂歸

嗆韓被罵綠蛆沒在怕！常美冰店參戰「拒一國兩制」遊行　送300支冰棒

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

立委批高市待轉區變「待転区」　..

廁所大排長龍　陸客就地「解放」

桃園流感疫苗　市民月底前免費接..

鬼頭刀價格低迷　謝龍介、關鍵時..

嘉藥申請入學超夯　學子搶攻熱門..

鬱男離家失聯協尋　搜山尋獲已死..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

解決溪北交通瓶頸 台鐵高架化..

清明連假來富基　消費滿額抽大獎

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

就職100天　林姿妙向鄉親報告..

戰亂分離70年　老兵兒來台尋父..

台中門牌漂流130公里　7年後..

更多熱門

相關新聞

屏東孫家農場　一條龍外銷鳳梨

屏東縣南州鄉孫家農場，除自有農場種蓮霧及荔枝外，也租了將近30公頃的鳳梨田，最近鳳梨產季，產銷一條龍經營方式，外銷大陸及其他地區，一星期將近20幾個貨櫃，讓集貨場相當忙碌。

4／8起181次自強號「延駛到屏東」

歐告遭毒打頭骨碎裂「下身溢滿蛆」

轉運站務員掃把推狗惹議　站方回應了

林佳龍：高鐵要提供付得起的票價

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面