高鐵延伸屏東有必要性　屏東縣府：會持續爭取

▲屏東縣府會持續爭取高鐵南延。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告審查」已經交通部辦理審查，交通部認為基於國土發展考量，高鐵延伸屏東有其必要性，要求規劃單位充分評估來為屏東找出永續發展的藍圖。屏東縣政府希望能加快作業期程，讓高鐵早日南延屏東。

縣府指出，有關高鐵南延屏東攸關國土均衡發展、南北交通平權及台灣整體競爭力的發展，配合目前場站周邊發展趨勢，可吸引大量觀光及商業旅次，未來發展及產業開發帶來的效益和加乘效果，應該被重視。

另從縮小城鄉差距與均衡區域發展之角度而言，未來高鐵運輸網路發展本就可考慮進一步南延，並就交通部環島軌道政策規劃（西部高鐵、東部快鐵）之架構下，縣府會參採在地鄉親意見持續爭取，讓位在臺灣西部的屏東有高鐵可以搭乘。

縣府在交通部這次審查會中各委員所提研究報告應補強部分提供資料予規劃單位，以利後續審查作業的進行，並促請交通部及規劃單位能尊重地方民意，並在國土均衡發展的前提讓高鐵南延屏東得以順利進行，期盼行政院能儘早核定。

縣府為提供縣民鄉親更好的運輸服務，也積極規劃整體交通路網，除了爭取高鐵南延外，也持續爭取恆春觀光鐵道、台鐵屏潮計畫、高雄捷運延伸屏東等，及著手規劃新闢公車路線、推動DRTS、巴士小黃公車等，讓大眾運輸延伸至縣內各個角落。