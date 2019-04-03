虎媽道歉！1116字還原「甩耳光私刑」真相　自認做壞榜樣：只想保護孩子

▲台南張女替女兒出氣動私刑，發文道歉。（圖／翻攝臉書，下同）

社會中心／綜合報導

台南市一名張姓母親，因女兒2年前遭女同學甩巴掌，1日上午帶人衝進女兒就讀的小學，在老師來不及反應下，要女兒當班上師生的面，回甩女同學一記耳光，張母與姊妹淘還全程攝影並且PO上網，引起網友熱議。事情曝光後張女在臉書不公開發文道歉「社會，對不起，因為我的失控，我做了壞榜樣……我向大家道歉。」並還原女兒遭霸凌過程。

▲張女寫下1116字道歉。

張女表示，她將影片曝光主要是能嚇阻正在霸凌同學的人、以及縱容孩子的家長。她說，在2016年11月11日時，接到導師來電告知「女兒被打一記耳光」，事情發生當下她心如刀割，趕到學校後就看到女兒獨自在樓梯口掉淚。「那時老師在哪裡?輔導在哪裡?正義在哪裡？」

張女透露，她看到女兒臉上又紅又種的掌印相當心疼，女兒則說是因為自己被錯台詞才被打「而且不會痛」，當時她則安慰女兒說「那以後要好好表現，乖乖回去上課」，而學校處理方式則是通知打人同學家長帶回。

▲2年前愛女被對方打巴掌，期間又多次被欺負，這名媽媽帶女兒進教室向同學討公道。

張女說，事後有接到呼巴掌同學家長來電，透露自己女兒精神有問題才會這樣，而且有就醫記錄。張女聽聞回應，應該是要讓女兒去上特教班，而不是留在班上當不定時的情緒炸彈、合理霸凌行為。隔天，張女跟先生到學校痛罵呼巴掌同學，並向同學說「我不原諒你」，但這2年中間並無任何處理。

至於為什麼要事隔2年才處理，張女說是因為最近女兒才說出被呼巴掌的真相，是因為該同學不滿她被選為第一女主角，所以才會被呼巴掌。女兒因為怕張女去找同學出氣，所以選擇欺騙媽媽。張女聽完更心疼，隔日便到學校，並在找主任後「對主任態度心寒」，理智斷線後做了壞榜樣動私刑。

張女：「我承認，我處理不當，未來的一切，我坦然面對，不會詭辯，造成對學校的一切麻煩，我抱歉，我願意接受所有該面對的責罰，因為『我不計代價，我只想保護孩子』。」