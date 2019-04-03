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分析／台南虎媽闖學校向小孩興師問罪　做法是否妥適值得省思

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▲2年前愛女被對方打巴掌，期間又多次被欺負，這名媽媽帶女兒進教室向同學討公道。（圖／翻攝爆料公社，下同）

▲2年前愛女被對方打巴掌，期間又多次被欺負，這名媽媽帶女兒進教室向同學討公道。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者林悅／分析報導

台南虎媽夥同閨蜜，帶著女兒直闖校園「以掌還掌」，為表現優秀的女兒討公道，不禁令人聯想到2018年的花蓮檢察官，因女兒在幼兒園與同學發生貼紙糾紛，檢察官懷疑女兒被欺負霸凌，亦直闖幼兒園，向該名幼童「興師問罪」，兩者人事時地物雖不同，但目標一致。

台南虎媽帶著閨蜜、女兒直闖學校討公道，讓女兒打對方一巴掌，「以掌還掌」討回2年前一個巴掌之恨，虎媽還自拍影片PO上網留言說，「人生第一場架，第一口氣，是媽媽帶著你，罩著你的。為了不讓家長怪老師沒有保護同學，我們3個霹靂花去，老師1擋3，也擋不住，這樣老師對家長好交代，只怪同學罩子沒放亮點，踢到鐵板了」。

虎媽事件在網路上引起熱議，有人覺得這起與2018年當時花蓮檢察官，因女兒在幼兒園與同學發生貼紙糾紛，檢察官懷疑女兒被欺負霸凌，而闖入幼兒園為女兒討公道的行為很類似。

據虎媽的說法，是小四女兒在2年前被呼巴掌，但直到近日，才知道原因竟是對方沒選上女主角，而賞了選上女主角的女兒一巴掌洩恨，尤其近日還在嗆聲，才出面討公道。而檢察官是因女兒在幼兒園與同學發生貼紙糾紛，懷疑女兒被欺負霸凌才出面。

這兩件事件，人事時地物皆不同，但當事人都是家長，都是為自家孩子的糾紛，向對造人身分的－小孩「興師問罪」，2位身為大人的家長，對著對造人-「小孩」咄咄逼人，一位帶2閨蜜助陣以「暴制暴、以掌還掌」，一人是利用檢察官權勢，帶2名警察助威，「審問」幼兒，當事人所謂的公道是討了，但結果呢？

虎媽與閨密等人的行為可能涉及強制罪、公然污辱與傷害罪嫌。依刑法第277條第1項普通傷害罪可處3年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金，屬告訴乃論。其次刑法第304條第1項強制罪可處3年以下有期徒刑、拘役，非告訴乃論罪。另刑法第309條以強暴犯公然侮辱罪可處拘役或3百元以下罰金，若以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金，但屬告訴乃論罪。兒少法加重其刑至二分之一。一旦對方提起告訴，強制罪是公訴罪，係不能自行和解撤告。而檢察官事後遭停職、起訴。虎媽及檢察官面對子女被欺負所採取的處置方式，是不是最妥適的方式？值得社會大眾省思。

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關鍵字：虎媽,興師問罪,省思

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