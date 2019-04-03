「海上巨塔」水龍捲強襲檳城　5秒狂風摧毀50間房屋

▲馬來西亞檳城遭到巨大水龍捲侵襲，至少50間房屋遭破壞。（圖／翻攝自YouTube／SN Cheah）

國際中心／綜合報導

馬來西亞檳城（Penang）本月1日遭到巨大的水龍捲侵襲，連接海與天空的水龍捲在海岸附近旋轉大約5分鐘，然後直撲陸地，幾秒鐘後消失在空氣中，造成超過50間房屋受損，所幸目前還沒有傳出人員傷亡。

綜合外媒報導，當地目擊者表示當天中午之前下了一場大雨，接著風暴像是被吸往大海，陸地恢復短暫的平靜，隨後遠方開始形成強大的氣流，大約3個小時左右，巨大的水龍捲就誕生了，並朝著陸地前進。

當地民防部門發言人表示，水龍捲大約在下午1點35分朝著檳城Tanjung Tokong地區撲來，接近陸地時迅速扭斷幾棵大樹，並摧毀許多房子的屋瓦，整個災難大約歷時15分鐘，不過目前沒有傳出人員傷亡，民眾們正在整理家園。

根據香港天文台資料指出，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，由對流雲的底部連接著水面風速一般較陸地上的龍捲風為低。其中水龍捲又可分為兩大類型，其一是在相對良好的天氣下發生，和雷暴沒有直接關係，通常發生在快速發展的濃積雲底下；另一種形成機制和特徵則和陸上龍捲風相同，通常和猛烈雷暴相關，會伴隨著惡劣天氣如大風及冰雹，有時會在陸上發展之後移至海上。