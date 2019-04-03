徵兵現場驚見大眼正妹！　女神級甜笑激似「芭比娃娃」成全場焦點

▲徵兵現場出現大眼正妹 。（圖／翻攝自Facebook／ทีมข่าววิภาวดี）

國際中心／綜合報導

泰國4月進入徵兵季節，彭世洛府瓦波縣（วัดโบสถ์）於1日舉辦2019年徵兵抽籤，當天來了410名適齡男子於會場報到，其中，竟然出現一名身穿泰式服裝，激似「芭比娃娃」的正妹，美麗的外型立刻吸引在場所有人眼光，成為全場焦點。

據《世界日報》報導，由於泰國的歷史與文化關係，每年徵兵季一到，總是會發現許多美如佳麗的第三性的變性人到徵兵現場，沉魚落雁的容顏讓不少女生自嘆不如，他們穿上迷人的衣服、化上精緻妝容，證明自己的「外表的性別」和「身分證明上的性別」不一樣。

根據泰國法律規定，凡是身分證標註為男性且年滿21歲的公民都要前來徵兵單位報到，包括變性人（ladyboy），而當天只要抽種黑籤就可以免役，但若抽種紅籤則要服2年的兵役。然而，在完成變性手術的男性則可以拿出「醫療證明」，讓醫師單獨檢查是否做過變性手術，並為他們開出「性別認知障礙」的證明，來免於入伍。

▲▼帕努蓬亮麗外型成為全場焦點。（圖／翻攝自Facebook／ทีมข่าววิภาวดี）

今年彭世洛府瓦波縣徵兵現場就出現了一位名為帕努蓬的22歲變性人，他身穿泰式服裝，頂著一頭烏黑的大波浪捲髮，妝容精緻就如同真人版「芭比娃娃」，瞬間成為徵兵現場的焦點。帕努蓬曾在眾多變性人選美舞台上取得良好成績，近日又在該縣的變性人選美大賽中拿下冠軍，目前就讀於戲劇藝術學院3年級。

帕努蓬透漏，自己參加徵兵篩選，是因為到了入伍年紀，希望能認真履行一次「生」為男孩的責任，至於為何打扮得如此精緻，他則表示，是為了表明自己的態度，他並不想當兵，因為認為自己無論身體或心理都已經是女性，也準備好相關的醫療證明。

▲2017年一位超正變性人自願當兵，並要求同住男宿，羨煞許多網友。（圖／翻攝自翻攝自泰網《Life Style》）