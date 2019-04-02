蔡英文肯定幼兒園準公共化　減輕年輕父母經濟壓力

▲蔡英文總統2日參訪桃園市中壢區私立璞育幼兒園致詞時肯定教育部「少子化準公共幼兒園」政策的用心。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統2日參訪桃園市私立璞育幼兒園時指出，台灣生育率低是國安問題，幼兒教育費用過高是很多人考慮因素，教育部推動的「私立幼稚園準公共化」是很重要政策，政府透過常態性經費挹注，讓私立幼稚園學費能降到跟公立一樣，減少年輕家庭負擔，她也認同桃園市長鄭文燦說的「甜蜜多一點、負擔少一點」，讓全國家長有更多更好的選擇。

蔡英文2日在教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦、行政院政務委員林萬億等人陪同下，參訪位於桃園市中壢區的私立璞育幼兒園，聽取教育部簡報「少子化私立幼兒園準公共化」對策推動進度、成果，教育部預計在民國113年以前，公共化幼兒園要增加3,000班，招收27萬個名額。

▲蔡英文總統2日參訪桃園市中壢區私立璞育幼兒園，與桃園市長鄭文燦提前贈送幼兒今年兒童節禮物。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文表示，台灣生育率低是國安問題，年輕人不敢生，幼兒教育費用過高是很多人考慮因素，公立與非營利幼稚園能收幼兒有限，「私立幼稚園準公共化」是很重要政策，政府透過常態性的經費挹注，讓私立幼兒園學費也能降到跟公立一樣，減少年輕家庭負擔，就像桃園市鄭文燦所說「甜蜜多一點、負擔少一點」。

▲蔡英文總統2日參訪桃園市中壢區私立璞育幼兒園與幼兒、家長共同合影。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文指出，這項政策其實去年已開始實施，只是在六都之外的縣市先施行，一般民眾感受不深，今年八月將擴及六都，桃園市是六都中很早開始自辦的城市，特別趕來桃園了解執行成果，未來希望全國七成幼兒都能納入，但光靠公立與非營利幼稚園是不夠的，希望私立幼稚園能多加入，大家共同為下一代打造有利的環境。



桃園市長鄭文燦則報告桃園施行狀況，還現場加碼，對加入的私立幼稚園，除教育部的20到30萬元設備補助外，桃園市政府也將編列預算給予相同經費，每月個人補助仍維持現有3,000元不變，比中央規劃的2500元還多了500元。

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