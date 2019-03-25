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試讀5天驚見孩子「大面積瘀傷」！幼兒園冷回：都幫忙照顧了還想怎樣

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▲▼板橋,虐童,幼兒園。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲一名家長將孩子送往幼兒園試讀5天後發現，孩子身上出現大大小小的傷口超心疼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

突發中心／綜合報導

新北市板橋區一家幼兒園疑似發生虐童事件，有網友24日深夜在臉書上發文指出，朋友將孩子送去板橋一間幼兒園試讀，但試讀5天後身上竟出現了大面積不明瘀傷，家長詢問幼兒園，卻遭對方以「不知道，不曉得」等理由回應，甚至更說出「試讀沒有收錢，都幫忙照顧了不然還想怎樣」等語，但由於沒有確切證據，家長僅能先帶孩子到醫院驗傷備查。

該名網友在臉書社團《爆料公社》PO文表示，一般小朋友身上出現叮咬、抓傷等小傷口都屬正常，但朋友的孩子被送往板橋某幼兒園試讀5天後，卻被發現身上出現大面積不明瘀傷，家長想求證但「監視器是假的，沒有接電」，幼兒園也以「不知道、不曉得」情況作為回應，甚至還反問家長，「試讀沒有收錢，都幫忙照顧了不然還想怎樣？」

▲▼板橋,虐童,幼兒園。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

家長發現問題後，便停止將孩子送去幼兒園，但回憶起帶小朋友去問老師的那天，只見小朋友很驚恐，甚至回家後更無來由地連續哭了2、3天，由於目前還沒有監視器畫面，也無法確認傷口從何而來，缺乏證據只能先驗傷備查。原PO認為，小朋友受傷難免，惹禍受罰應該，只是希望有個交代，而不是以推拖的態度來回覆家長，「只是園方的態度令人不敢恭維，也希望園方自覺，別再有下一個案例」。

這篇PO文在社團內掀起熱議，不少網友紛紛留言，「太誇張了」、「報警備案，請警察社會局去調監視器，怎麼可能沒接電」、「幼稚園說不清楚怎麼受傷的也太奇怪，加上小孩會驚恐」、「先不說是不是虐待。光試讀幾天就把小孩顧成這樣，未來豈不令人憂心」、「沒收費也不能這樣吧，難道是打著免費的招牌，專收學生來做受虐包嗎」、「小孩怎麼受傷是可以再討論的，但我是沒辦法接受幼兒園回應不知道，不曉得這種答案。平常是怎麼管理老師的？而老師又如何照顧教導孩子的？試讀都這種態度了，進去還得了??」還有許多網友要求公布幼兒園資訊，但原PO擔心牽涉法律問題會被反告，因此作罷。

▲▼板橋,虐童,幼兒園。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼板橋,虐童,幼兒園。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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關鍵字：虐童,板橋,幼兒園,試讀

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