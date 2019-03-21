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家長沒省錢、私幼「爽歪歪」？　全教總批準公共化幼兒園只肥了業者

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▲▼師生一起洗芥菜、踩芥菜、醃製酸菜，連幼稚園小朋友也有模有樣的踩酸菜。（圖／桃園市政府提供）

▲今年8月六都即將加入準公共化政策。（示意圖／桃園市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

準公共化幼兒園上路近一年，政府向家長宣示每月負擔不超過4500元，初任教保服務人員每月薪資至少29000元。然而，全國教師工會總聯合會今（21日）指出，經過初步調查，竟發現有不少問題，特別是延托收費、教師薪資、教學狀況以及申請補助獎金等方面出現增加收費或規避法令的情形，呼籲政府須解決這些問題，才能落實政府減輕家長托育負擔的美意，以免納稅人的經費流入不良資方口袋。

全教總理事長張旭政指出，經調查發現，服務於準公共化幼兒園的教保服務人員竟有高達3成月薪未達29000；近9成的幼兒園另外加收課後托育費；2成園所月費超過4500元等問題。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 全教總批準公共化幼兒園只肥了業者。（圖／記者崔至雲攝）

▲全教總呼籲主管機關增定相關的查核機制，以免原本的美意，沒有讓家長省到錢、沒有讓老師加到薪，只是肥了業者口袋。（圖／記者崔至雲攝）

張旭政說明，準公共化幼兒園是政府無法快速增加公共化托育數量所想出來的急就章政策，但各縣市政府第一年簽約合格的準公共化私立幼兒園仍有許多漏洞，甚至只是「肥了私幼業者」。他舉例，私幼加入準公共化後，將教保服務時間下修為8小時，比原先9小時的托育少了一小時，而家長要多負擔一小時的延托費用，理論上，這一小時的延托費用應該是給負責延托的教保人員，但高達9成的教保人員表示，延托仍由原班或值班老師負責，但並未領到延托費用，等於家長增加了支出了，教保人員卻並未受益。

針對教師薪資，張旭政也舉例，有3成的教保服務人員月薪並未到達政府宣稱的2萬9千元，最低的回報月薪為2萬1千元，出現在彰化縣及嘉義縣，更有園所告訴教保人員，所謂2萬9包含年終獎金及考核獎金，已明顯違反勞基法所規定的薪水定義。

▲▼全教總指出，竟有幼兒園所安排才藝教學以晨光社團名義每月加收1200元，要求家長額外繳費的情形。（圖／全教總提供）

▲全教總指出，竟有幼兒園所安排才藝教學以晨光社團名義每月加收1200元，要求家長額外繳費的情形。（圖／全教總提供）

在教學方面，張旭政指出，幼兒園課程以統整式教學為主，但仍有準公共化幼兒園外聘不具教保人員資格的專業人士入班教學，再向家長收取才藝學費，例如美語、奧福音樂、美術..等等。有家長反應，園方在加入準公共化幼兒園後，除了每月少收1000元之外，並無感受到園所添購任何硬體設備，詢問園方的回應是政府給的錢家長沒有資格干預園方使用。

張旭政說明，準公共化幼兒園政策實行一年來，已發現許多違法不當情形，而人口佔絕大多數的六都即將在今年8月加入，必定大量增加園所以及參與的幼兒。建議教育部應有稽核並具體遏止的行動，尤其針對教保服務時間內另收社團才藝費用、課後托育人員鐘點費及教保人員月薪未達2萬9千元三項提出具體處理方式，以確保準公共化幼兒園提供符合幼照法規定的教保服務品質，以免政府的美意家長、教保人員沒感受到，只有不肖業者爽歪歪。

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關鍵字：私幼,全教總,準公共化幼兒園,準公共化

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