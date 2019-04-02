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「禽獸說」被罵翻　蘇貞昌：中國軍機威逼台灣，我們還吵值得嗎？

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▲行政院長蘇貞昌2日視察桃園國際機場，受訪時針對「禽獸說」僅淡淡地說，「中國軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？」（記者沈繼昌攝）

▲行政院長蘇貞昌2日視察桃園國際機場，受訪時針對「禽獸說」僅淡淡地說，「中國軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？」（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌2日視察桃園國際機場有關防範非洲豬瘟防疫作業時，針對陸委會主委陳明通提出「禽獸說」引發熱議，蘇貞昌指出，「中國軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？」對於韓國瑜市長推銷農產品，他認為應該給予肯定，但與中國大陸簽購買意向書跟下訂單是兩回事，還要請多加油。

蘇貞昌2日視察桃園機場二航廈，視察包括防檢局、移民署、海關、航警局、保一總隊等所有執勤崗位工作人員在防疫第一線人員辛勞，同時致贈加菜金，針對日前執勤時遭旅客攻擊的潘姓領犬員與檢疫犬Susie，蘇貞昌譴責暴力行為，籲請旅客配合檢疫必要性，尊重守護國境執法人員的辛勞，國境執法不會因這起暴力行為有所退縮。

▲行政院長蘇貞昌2日視察桃園國際機場，慰勉國境執法的防檢局等單位。（記者沈繼昌攝）

▲行政院長蘇貞昌2日視察桃園國際機場，慰勉國境執法的防檢局等單位。（記者沈繼昌攝）

有媒體詢問，陸委會主委陳明通在廣播節目中提到「如果人類只顧物質生活，與豬狗禽獸有什麼差別」，蘇貞昌表示，陳主委並非針對高雄市長韓國瑜，對措辭不當引起熱議，兩度鞠躬致歉。蘇貞昌說：「中國軍機都已經越過中線，威逼台灣而來，我們還吵，值得嗎？」

蘇貞昌指出，韓國瑜市長推銷農產品應給予肯定，不過要特別提醒跟中國簽訂購買意向書，跟接到訂單是完全兩回事。前總統馬英九時代接中國的意向書曾說要購買2,000多噸虱目魚，但最後只買19噸；韓國瑜當北農總經理時，也說要買2萬盒茶葉，到最後只有1,000盒，韓市長應特別注意，簽購買意向書跟下訂單是兩回事，還要請多加油。

蘇貞昌還說，農漁民最需要就是辛苦培育出來各類農產品、漁產品都要有銷路，我們要好好保護農漁民，不要讓農漁民受害，就是「顧農漁民的巴肚」，他上任第一天就到機場，經過80天又再來，就是感謝基層、海關、航警到防疫人員、甚至到「護國神犬」，大家用盡全力防止非洲病毒，因為台灣防制的很好，到目前為止農民養豬還沒有受害，讓我們還有滷肉飯可以吃。

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關鍵字：蘇貞昌,桃機,防疫

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