蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重判20年

▲桃園市前陳姓市議員擔任龜山鄉長任內涉貪，桃園地院經7年多審理，1日下午依貪汙罪嫌重判20年。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市前陳姓市議員於2011年擔任龜山鄉長任內，遭檢舉收取廠商鉅額回扣與索賄，檢調發動前往鄉公所搜索時，當場被人贓俱獲起出收賄15萬元，案經7年多審理，桃園地院1日下午依貪汙罪嫌重判陳20年有期徒刑，並追繳不法所得300餘萬元，同案被告公所楊姓、許姓監工與蔡姓等3人擔任白手套，各判4個月至8年不等徒刑，諷刺的是，時任民進黨主席的蔡英文還稱讚陳是「龜山執政奇蹟」。

地院指出，桃園市前陳姓市議員在未改制前2011年底任職龜山鄉長期間，涉嫌收取包商回扣、索賄，且金額多達300餘萬元，檢調接獲檢舉後同步搜索，陳見檢調人員至公所搜索，竟將裝有15萬元現金牛皮紙袋從廁所窗戶往外扔，當場被調查人員依貪汙罪現行犯送辦。

陳1日獲知判決後矢口否認涉貪，認為自己遭檢調人員與廠商人員勾結陷害栽贓，後強調自己是清白的，他沒有收受一毛錢，無法接受判決結果，一定會上訴。陳還說，本案從偵查開始，檢調人員一再無中生有，目的就是要將他羅織入罪，所謂「白手套」都是在政治立場上與他相左者，他怎可能找政敵去幫忙索賄，再笨也不會請鬼拿藥單，但是法官卻沒有看透，令人非常遺憾。

據指出，陳姓市議員現年61歲，曾任鄉民代表、桃園縣議員，2009年當選龜山鄉長，結束國民黨在龜山鄉執政長達一甲子，也是龜山鄉首位綠營鄉長，時任民進黨主席的蔡英文還稱讚他是「龜山執政奇蹟」。

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