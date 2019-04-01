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年輕刑警喜歡喝咖啡　局長不送「破案茶」改送「破案咖啡」

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▲▼年輕刑警喜歡喝咖啡，板橋刑警破毒品案，新北市警局長改送破案咖啡 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼年輕刑警喜歡喝咖啡，板橋刑警破毒品案，新北市警局長改送破案咖啡 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

板橋警分局偵查隊日前執行安居緝毒專案，查獲一、二級毒品海洛因及安非他命共335公克，新北市警局長陳檡文1日下午3時，特別帶著「破案咖啡」頒獎給年輕刑警，都感到相當訝異，原來除了傳統「破案茶」外，竟還有破案咖啡。

板橋警方表示，一名毒品通緝犯背負了5條通緝，除了毒品通緝外，更有槍砲、組織、殺人未遂、詐欺及毀損通緝，新北、士林及桃園地檢署及法院都在找他，板橋偵查隊小隊長林淵照率隊前往他藏身處查緝，順利緝獲這名前科累累的通緝犯，也在住處搜出大量一二級毒品，將他依毒品罪送辦，也遭法院聲押獲准。

以往警察機關為了獎勵偵破重大案件的同仁，除了原本的行政獎勵和獎金之外，多數還會頒贈「破案茶」，新北市政府警察局局長陳檡文到任後，親自走訪第一線同仁的辦公室，發現現在越來越多的「刑事伯」已變成「刑男」及「潮警」，他們沒有傳統警察的外貌與口氣，不像警察反而讓他們辦案更順遂，年輕的同仁把咖啡香吹進辦公室，體貼同仁又講求效率的陳局長就指示：「鼓勵同仁要用心，要讓收到獎勵的人開心，這才是最實在的肯定，現在的同仁愛喝咖啡，把『破案茶』，改成『破案咖』！」

陳局長俏皮的表示說要讓同仁知道：「破案「咖」讚！認真做事，用心辦案的人，整個警察局都會替他喝采！」因此，新北市政府警察局特別精挑網路人氣商品，信義區百貨專櫃的精品得獎咖啡，作為新一代接棒「破案茶」的「破案咖啡」，希望咖啡香能夠撫慰辛苦辦案的同仁，替他們打氣和鼓勵！更期勉年輕刑警成為破案的「狠角色！」

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關鍵字：破案茶,破案咖啡,新北市

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