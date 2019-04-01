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盤點春遊補助「4/1上路縣市」！加碼方案一次看　泡湯還能抽ipad

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▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲春遊補助今正式上路！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

交通部觀光局春遊補助今（1）日上路，有16縣市都在第一波參與名單中，這次不限年齡、全台適用，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，就可獲得每人500元住宿補助，另外18到40歲青年入住小鎮民宿，或前往離島旅遊住宿、縣市加碼等狀況還可再加碼，不僅如此，樂齡族泡湯還能抽ipad、溫泉住宿券等好禮，把握機會趕快衝一發吧！

●春遊補助內容：

請繼續往下閱讀...

不限年齡和縣市，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，每人每日基本住宿補助500元。針對18到40歲青年，若到觀光局公布的30個經典小鎮、10個客庄小鎮和台灣離島遊玩，可以各再加碼補助500元，等於最高可以補助1500元，不過這個1500元無法在同一天領取，必須分3次住宿，或是在當地留3天。部分地方政府也會提供加碼發放消費券、觀光工廠、商店街補助等方案。

●適用時間：

適用時間為4月至6月間的週日到週四，（週五、週六不在補助範圍內）；各縣市開跑時間不一。

●各縣市配合旅宿名單：

觀光局春遊補助網站
https://springtour.app/event/springtour.php

▲高雄寶來一日遊,泡湯,溫泉。（圖／記者于佳云攝）

▲4月1日到5月31日，樂齡族去指定溫泉區泡湯可以抽好禮。（示意圖／資料照）

●樂齡族泡湯加碼

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）聯合新北投、陽明山、紗帽山、金山萬里、烏來及礁溪等北台灣六大溫泉業者，推出「湯遊北台灣-樂齡族泡湯趣」活動，年滿60歲以上的樂齡朋友，只要在北台灣六個溫泉區有放置「湯遊北台灣」活動立牌的店家消費，不限金額，即可獲得1張抽獎明信片，填妥資料交回店家，就可參加抽獎，本次活動獎項有樂齡朋友喜愛的ipad、溫泉住宿券、泡湯券、健行背包及環保餐具等，活動期間自4月1日起至5月31日止。

4月1日上路縣市及其加碼方案：

1.新竹縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住竹縣，現折500元，月月加碼1000份遊樂園門票

►►最高折2,500！竹縣「春遊補助名單出爐」六福村門票免費送

2.新竹市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：5、6月自由行旅客來新竹市住宿，提供限量特色好禮組合

3.彰化縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊半線住一晚，百萬好禮就等你

4.南投縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住南投折500元，前1千名送好玩卡(價值1250元)、4/11起再加碼送500元折價券(限量10,000份)，如果有到入選全台經典小鎮的集集鎮住宿，還能享有第二次的補助優惠

►►春遊補助4月開跑！南投縣再加碼　1人最高補助2750元

5.台東縣

活動時間：2019/04/01~2019/05/31
加碼：台東縣觀光協會在此期間加碼優惠，只要於期間在台東縣內同一旅宿業連續住二晚以上，不分年齡平日第一晚每間房享觀光局500元補助，第二晚以後（不限平假日）每晚都由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品，住愈多晚補助愈多（依各業者官網公告為主）

►►台東春遊優惠再加碼！入住全台最美飯店　來回搭台鐵免費

6.基隆市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：活動期間憑住宿發票或收據可至本市借問站享相關優惠

7.台北市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：5月公告

►►北市加碼春遊補助4/1開跑　住宿每晚再折500元、坐高鐵享7折

8.新北市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：凡參與春遊專案者，可享住宿抽獎機會，活動細節後續另行公告於新北觀旅網等平台。

9.苗栗縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：

(1)4~6月，每月前1000名苗栗住宿並完成登陸旅客，送以下優惠好禮
4月送1000份好玩卡產品
5月送1000張RailBike搭乘票卷
6月送1000份本縣文創產品

(2)出示春遊苗栗住宿證明（收據或發票等）至特約商店可再享有各項超值優惠活動

►►苗栗春遊再加碼！每人最高可享3千優惠還能搭鐵道自行車

10.雲林縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

11.嘉義縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

▲▼飯店,房間,枕頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲春遊住竹縣現折500元，月月加碼1000份遊樂園門票。（圖／取自免費圖庫pixabay）

12.高雄市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

13.屏東縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住屏東，送好禮抽大獎（活動期間5/1~6/30）

14.宜蘭縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

15.花蓮縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：「天天遊花蓮 週週抽總套」每周抽出頂級飯店總統套房，總價值近百萬元！

16.連江縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

ET快訊
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關鍵字：春遊補助,加碼,4月,泡湯,住宿

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