春遊補助擬不分年齡「每人500元」　觀光局：特色行程還有加碼機制

▲觀光局副局長張錫聰說明春遊補助方案。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

觀光局規劃在4月推出淡季春遊補助方案，據了解，初步方案規劃不分年齡，每人住宿補500元，各縣市全面適用。對此，觀光局副局長張錫聰27日在立院交委會會前受訪表示，目前方案還沒定案，500元補助僅是一部分，這次希望能讓地方發揮特色，因此地方行程還會有加碼機制。

張錫聰表示，目前觀光局正積極規劃淡季春遊補助方案，會選在第二季（4-6月）推出，除了原有的基本盤自由行及團客補助外，也會給地方政府發揮地方特色行程的空間，觀光局會協助進行配套整合。但由於有些關鍵點還需做最有效果的發揮，所以方案還在研議，尚未最終定案。

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▲觀光局推春遊補助，初步規劃不分年齡、不分縣市「每人500元」，4月上路。圖為福壽山農場櫻花。（圖／福壽山農場粉絲團提供。）

據了解，目前觀光局初步規畫方案是不分縣市、不分年齡，每人都有500元住宿補助，對此，張錫聰說，這只是方案中的一部分，還有其他能增加春遊效果的加碼機制，例如地方特色行程將會加碼，但現階段還須聽取各界意見，做最周延的規劃，因此還無法確定這樣說法是正確的。

針對外界質疑觀光局不斷推出補助方案，是否真有其帶動成效？他說，過去觀光局推出幾次補助方案，成效都有讓大部分業者肯定，很多民眾也反應希望能夠繼續，因此觀光局才選在淡季繼續推出。上一波暖冬補助成效，執行率都有達8成以上，投入10億約帶動40億成效。