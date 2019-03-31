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「史上最複雜」春遊補助4/1上路！業者怨操作難　觀光局回應了

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▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲17縣市春遊補助將在4月上路。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

有史上最複雜之稱的春遊補助，還未正式上路就有業者抱怨操作困難，甚至有業者不滿直到昨（30）天都還沒拿到補助系統帳號密碼。對此，觀光局今（31）澄清，上述狀況屬於特例，均已即時協助業者，至於系統方面，只要登記民眾入住日期、人數及使用之身分證號碼等資訊，針對18至40歲之青年加碼，就會自動計算符合條件者，操作上非常簡易。

為整合活動資訊並便利各縣市政府辦理自由行獎補助活動核銷，觀光局於20日建置春遊自由行活動專區，並開放業者登記參加，3月22日開放民眾查詢，預計於4月1日開放業者登記旅客身分證號碼使用情形，各項工作推動期程均與各縣市政府詳細說明，並依原訂期程辦理。

請繼續往下閱讀...

▲▼飯店,房間,枕頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少業者反應這次申請過於複雜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

觀光局表示，20日開放業者報名之後，即已通知各縣市政府及旅宿業者於3月29日之後將透過其填報之e-mail寄送業者帳號密碼，針對昨日有部分業者因e-mail有誤或未填報，致未收到業者登入之帳密，需縣市政府修正之後重新寄送，已與各縣市政府即時協助未取得帳密之業者，確保4月1日活動開跑後所有申請業者均可正常使用系統。

觀光局提到，春遊自由行查詢及登錄系統使用簡易，業者主要係登記民眾入住日期、人數及使用之身分證號碼等資訊，針對18至40歲之青年加碼，系統也會自動計算符合條件者，操作上非常簡易。

最後，觀光局補充，目前計有台北市、新北市、高雄市等17個縣市於4月份開始平日週日至週四入住有參加「春遊專案」住宿優惠活動的旅宿即可享住宿費折抵，桃園市、台中市、嘉義市、台南市及金門縣等5個縣市則於5月份開跑。詳細資訊可至「春遊專案」自由行住宿優惠活動網頁專區查詢

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關鍵字：春遊補助,自由行,登錄系統,觀光局,住宿

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