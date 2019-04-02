環團控文資審議被有心人忽略！怒到監察院喊「拒絕政治操作」

▲環團和文資保存者到監察員陳情要求「拒絕政治操作」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

新北市土城齋教寺廟普安堂有百年歷史，卻和地主新莊慈祐宮鬧出土地糾紛，也不能登錄為「歷史建築」，被法院強制執行拆除。今（2日）環境權保障基金會和文資保存者等專家學者怒批，有心人士破壞文化資產，導致審議時被忽略，到監察院陳情要求「拒絕政治操作」。

環團表示，過去普安堂、淡水施家古厝、天主堂及屏東張家古厝等都因審議過程的維護不當，造成文資保存的不完整。協助文資保存的學生林晉暘說，歷經多次提報並提出新事證一再申請指定為古蹟身分，但主管機關卻未將新事證及新提報範圍納入審議，導致整體文化資產不可分割文物範圍遭地主強拆。

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▲環團最後訴求，拒絕政次操作、重視文資價值，及全區保存普安堂。（圖／記者許展溢攝）

文化大學建築系教授李乾郎、玄奘大學宗教所教授黃運喜都強調，普安堂是新北市內最後一間先天派齋堂外，也是藝術家李應彬故居，雖部分遭拆除，但應以「文化資產重大歷史事件」保存留下見證，且普安堂是台灣少數完整保存齋教文物的空間場域，具有高度文化資產價值。

屏東張家古厝文資保存者張洧齊以張家古厝保存經驗指出，文資審議時，雖然被視為暫定古蹟或暫定文化資產，但如果被限縮審議範圍，相關重要文資就可能成為被忽略的漏洞，導致有心人士趁此期間破壞文化資產。環團最後訴求，拒絕政治操作、重視文資價值，及全區保存普安堂、劃設媽祖田自然森林公園。