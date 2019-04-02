渣老闆逼吞吐虐待！15cm棉棒「採肛門分泌物」女童都不會痛...醫生心碎

▲零食店老闆虐5歲童，剃光頭還逼磕頭。（圖／翻攝資料照片）



地方中心／桃園報導

桃園市一名王姓男子在龍潭區和中壢區開設零食雜貨店，並且雇用了一名單親媽媽，沒想到卻私下拿牙刷刷對方女兒下體，甚至強行逼她剃髮、喝尿，把人打成熊貓眼，行徑十分誇張。法官審理後，依加重強制猥褻、妨害幼童發育罪等判應執行12年有期徒刑，全案可上訴。

回顧案情，曾獲「桃青領袖傑出獎」的王姓男子於2017年7月雇用一名單親媽媽（33歲），並以願意24小時照顧該女童為由讓2人合住，卻涉嫌於同年7月8日起至8月27日止，趁女童母親工作時，每日1次命女童為他口交，再以沐浴海綿暗藏牙刷，插入及強刷對方下體，甚至徒手或以手機充電線毆打，還命女童不准穿衣服，裸身以狗趴方式貼於地板，不准睡覺，甚至拿剪刀剪去女童頭髮。

▲幸好老闆娘機警，幫助女童脫離苦海。（圖／翻攝照片）



全案直到隔壁商店的老闆娘發現女童雙眼、臉部受傷瘀血，關心帶回詢問時曝光；當下王男孩想強行將人帶離開，聽到老闆娘要報警才作罷。而女童由員警陪同驗傷時，醫生拿長約15公分的棉棒採集肛門分泌物、及用「鴨嘴造型」工具採集陰部DNA，甚至抽血檢查都感覺不到痛，過程嘻嘻哈哈，讓小兒科醫生都感到心痛，不知女童曾經受過多大痛苦。

檢方之後依對未成年女子性交、強制猥褻等罪嫌起訴王，並建請法院重判20年徒刑。法院審理後認為，王男已犯妨害幼童發育罪，依法判刑1年2個月，另依5個加重強制猥褻罪，刑度從3年4個月至4年，一共5罪判他合併應執行12年有期徒刑，全案可上訴。

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