母遭分屍成孤兒！男歌手「帶妹妹討飯」被親戚虐...見資助人淚崩相擁

▲創作歌手全世煌與江惠民擁抱。（圖／翻攝自台灣世界展望會、全世煌臉書 ）



突發中心／台北報導

創作歌手全世煌從小父母雙亡，和妹妹相依為命，為了討一口飯吃、活下去，很早就學會如何看人臉色，只是寄人籬下的他們，總會被喝酒醉的親戚拳腳相向，直到有一天善心人士願意資助營養午餐，之後的生活開始起了小小改變。而在世界展望會的安排下，得知多年來資助的恩人竟是現任最高法院檢察署檢察總長江惠民，讓他忍不住情緒，淚灑現場。

全世煌（31歲）是布農族原住民，有著黝黑皮膚、濃眉深邃大眼，臉蛋雖然非常青春，講起話來卻有超齡的成熟。他接受《中央社》訪問侃侃而談成長背景，原來他們整個家族幾乎是酒癮者，父親因為肝癌離世，母親則是有精神疾病又愛喝酒鬧事，導致自己和妹妹常常沒飯吃，總是挨家挨戶敲門討飯。

沒想到在小學四年級那年，母親出去後就再也沒有回家，接下來接到的竟是警察的電話，對方告知母親被人分屍殺害，請快來認屍。全世煌回想，當時真的腦袋一片空白，完全無法想像沒有父母的他們究竟該怎麼辦，之後投靠了親戚，沒想到竟是噩夢的開始，但靠著禱告的力量努力撐下去了。

▲全世煌熱愛唱歌，用歌聲溫暖大家的心。（圖／翻攝自全世煌臉書 ）



後來小學老師了解家裡狀況，接洽了世界展望會，並且也從中找到資助人；而資助的金錢大多用在營養午餐費、買文具，雖然還是住在親戚家，但至少有飯吃了，不過一直不知道資助人的身分，只能在心中默默感謝他。

在一次世界展望會的安排下，全世煌終於與贊助人見到面了，原來他就是現任最高法院檢察署檢察總長江惠民，相見歡的那刻不禁紅了眼眶，千言萬語都無法表達心中的感謝。江惠民感性地說，「看見世煌在台上唱歌、也開始幫助別人，就覺得自己當年的小小付出，原來如此有意義！」

現在全世煌不單單只是到餐廳駐唱賺錢，還在台中開設「姆姆早午餐」，除了聘用原住民員工、給予工作機會，假日時還會帶著他們回部落煮飯給原住民小朋友吃，希望不要再有孩子挨餓，用小小的力量改變世界，讓善心繼續傳遞下去。

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