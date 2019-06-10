命運多舛！薩國新住民單親媽癌症過世　一對女兒戲水又出事

▲桃園竹圍漁港發生尤姓姊妹落海事件，命運坎坷的尤姓姐妹令人不捨！（圖／海巡八隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

天啊，真是命運多舛！桃園市竹圍漁港9日發生尤姓姊妹落海事件，造成一死一命危意外。據了解，這對姊妹花是單親家庭，尤姓母親是桃園市唯一的薩摩亞國新住民，尤母去年8月拿到居留証後，隔了3個多月即病逝，留下4個小孩相依為命，突發意外，令身兼母職又是兄長的哥哥，如何能承受此重大打擊？

面對命運坎坷的尤家，移民署桃園服務站、市府社會局、教育局等單位，10日已主動展開各種救助工作。據了解，家境不好的尤姓姊妹，尤姓母親在20多年前，與到南太平洋島國薩摩亞跑船的先生相識相戀後，跟著先生來到台灣，並在台灣生了4個兒女。豈料，先生難以承受生計壓力，多年前離家行蹤不明，尤母即獨自承受照顧4名子女的責任。

▲尤母(左二）是桃園市唯一的薩摩亞國新住民，去年拿到居留証後不久病逝。（圖／ET資料照）▼桃園竹圍漁港發生尤姓姊妹落海事件。（圖／海巡八隊提供）

尤姓母親因丈夫離家多年行蹤不明，且語言溝通與認知不足，致護照遺失、居留証逾期，不知如何申辦？因沒有居留証，除了無法正常就業、就醫，更獨自照顧4名子女，生計全靠政府及民間資源協助維持。此事經移民署桃園服務站、桃園市新住民聯合服務中心及社會局獲悉，聯手協助「專案辦理」，讓癌末的尤女士於去(2018)年8月間再度取得居留証，一圓尤女士在有生之年，再度拿到居留証的心願，擺脫幽靈人口的苦境。

而這位愛台灣、20多來從未回過薩摩亞國的新住民，在去年拿到居留証後3個多月後，就因癌末不治走了，留下一男3女、4個小孩相依為命，並由現年25歲、一男一女雙胞胎中目前就讀大學的兒子身兼母職扛起家計！

未料，端午連假最後一天，尤女士的一對女兒相偕到竹圍外海戲水，卻因漲潮一陣大浪襲來，將姊妹倆捲入海中，尤姓姊妹花獲救時已皆無生命徵象，經緊急送醫搶救，尤姊因溺水時間太久，宣告不治身亡；而妹妹雖恢復呼吸心跳，但仍然意識模糊，迄今仍救治中。