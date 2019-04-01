強風捲火車底！包商隧道「頭顱破裂」慘死...2個同事躲過眼睜睜看他被撞

▲法官認為呂男應有足夠時間閃避，因此駁回家屬賠償請求。示意圖與本案無關。（圖／記者季相儒攝）



突發中心／台北報導

台鐵外包商呂姓男子與其他工人在五堵隧道內鋪設光纖時，遭疾駛而來的莒光號當場輾斃；事後家屬對台鐵現場監工、台鐵汐止站副站長求償千萬。法官審理後認為，事發前有行前教育，加上其他2人都順利閃避，呂男應是慌張而釀成事故，因此駁回請求。

回顧事發當天，呂姓男子與2名同事於2016年5月27日受僱台鐵，前往五堵隧道內鋪設光纖，而下午3時許510次莒光號進入隧道時，3人趕緊跑到避車坑；呂男閃避不及，只好將身體緊貼隧道壁上，沒想到一陣強風將他捲入車廂底部。一旁同事目擊他當場遭後車廂接連撞擊輾過，卻也無力阻擋，只能等列車通過後通報警消。

救護人員獲報到場，發現呂男腦漿溢出，緊急送往汐止國泰醫院，但他身上重傷，頭骨破裂、雙腿粉碎性骨折，急救後仍宣告不治。家屬事後非常悲傷，認為台鐵局副站長以較寬的列車進入狹窄的舊隧道有嚴重疏失，因此對求償台鐵現場監工、台鐵汐止站副站長求償1249萬多。

法官審理後認為，當時呂男身上有配戴無線電，瞭望員也有吹哨通知火車來了，加上其他2人也已經躲入避車坑、離開隧道，證明呂男應有足夠時間可以逃開，因此不能將責任歸咎於台鐵局或現場調度人員，駁回家屬請求。

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