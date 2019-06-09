4惡男報復債主…虐殺「2歲女童」挖眼、打斷手　棄屍垃圾堆

▲4名大人報復債主，挖眼虐殺2歲女童，棄屍垃圾堆。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

印度北方邦日前發生一起相當殘忍的虐殺兒童案，一名2歲女童5月30日被家人報案失蹤，警方3天才在垃圾堆中找到一具面目全非的遺體，她已經遭人挖出雙眼、手被打到骨折。根據了解，全案是因為女童父親與他人有財務糾紛，對方不滿才會殺害女童報復，目前警方已經將4名嫌犯逮捕。

綜合媒體報導，兇嫌札希德（Zahid）曾經跟女童的父親借錢，但後來因為遲遲還不出錢，兩人因此發生激烈口角，他就嗆聲要女童父親好看、嚐嚐可怕的後果。札希德事後找來朋友阿斯蘭姆（Aslam）一起綁架並殺害女童，接著找了另外2親友共4人一起棄屍滅證。

後來，女童的遺體2日在一處垃圾場被民眾發現，地點就位在女童住家約200公尺之外，當時女童的家人已經向警方報案失蹤。警方隨後根據遺體、附近居民證詞及女童家屬證詞，循線將札希德及阿斯蘭姆2人逮捕，接著8日又逮捕了另外2名涉嫌幫助棄屍的嫌犯。

▲警方表示，女童生前可能受到相當殘忍的折磨。（圖／取自免費圖庫Pexels）

女童父親對警方聲稱，孩子生前有遭到侵犯，不過警方已排除性侵的可能，但根據驗屍報告顯示，女童生前可能受到相當殘忍的折磨，不但手腳全都被打斷，連雙眼都被挖掉。

受害家庭後來收到30萬盧比的賠償金，地方法官也已經下令嚴格調查此案，但由於事件殺害女童的手段太過殘忍，消息曝光後已經引發印度民眾憤怒，不少政治人物與名人都痛斥嫌犯，當地也發起了燭光哀悼活動，許多老師及學生都要求立刻懲處加害者。