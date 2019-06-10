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影／狗繩絆倒2歲娃！媽見拖行2公尺嚇壞...阻止遭拳頭爆打　飼主：心情不好

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大陸中心／綜合報導

廣東深圳市一名楊姓男子6日牽著自家狗狗時，因為趕時間而不小心用狗繩絆倒了一名女童。該名無辜女童的媽媽看見女兒被拖行了2公尺，因此便試圖阻止，沒想到竟被飼主用拳頭和雨傘「瘋狂爆打」，場面相當失控。楊男事後出面道歉表示，當時心情不好。

▲狗繩絆倒2歲女童「拖行2公尺」！媽嚇翻阻止...下秒遭飼主出拳爆打（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲女童遭狗繩絆倒，當場拖行2公尺。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

據《看看新聞》影片報導，楊男當時撐著傘、牽著狗狗，由於正在趕時間，走路步伐相當快；正當他從一對母女的中間穿過時，狗繩不小心纏住女童的腿部，造成對方被拖行在地。傅姓媽媽看見女兒躺在地上不斷被往前拖，當場嚇傻，趕緊拉住女兒的傘，並且衝上前阻止該飼主繼續行走。

殊不知，傅女一上前，立刻遭到楊男攻擊；對方拿起雨傘用力毆打，甚至還使出拳頭，讓她也拿自己的傘反擊。傅女表示，「當時無論怎麼叫，對方都不理會，於是便用傘揮了楊男的背，結果竟被對方打了一頓；事後，保安將我們帶進休息室時，他還大剌剌地牽狗進來，我女兒驚嚇到尖叫。」

▲狗繩絆倒2歲女童「拖行2公尺」！媽嚇翻阻止...下秒遭飼主出拳爆打（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲▼楊男用雨傘和拳頭揮打對方。

▲狗繩絆倒2歲女童「拖行2公尺」！媽嚇翻阻止...下秒遭飼主出拳爆打（圖／翻攝自《看看新聞》）

傅女提到，「後來保安請楊男出去，對方不僅拒絕，還說人和狗是一樣的。」事發之後，楊男一直沒有出面道歉，甚至躲在家中不肯露面，直到警方介入，他才出面解釋並道歉，「這幾天因為家中發生了一些事，我當時趕著回家，加上心情不好，但我不是故意的。」目前楊男的狗因無證已被暫扣；而傅女不接受道歉，因此雙方將繼續協商調解。

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