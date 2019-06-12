2歲女童玩耍反鎖屋內　員警引導自行解鎖脫困

▲警方陪同母親安撫反鎖屋內女童。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區一名2歲女童於12日在家玩耍時，趁媽媽走出屋外曬衣服時，將自己反鎖在屋內嚎啕大哭不已，著急的母親跑到附近派出所求助，所幸在員警及女童媽媽的引導下，女童自行轉開門鎖，解除一場小小危機。

▲員警在門外引導女童轉動鎖頭開鎖。（圖／大園警分局提供）

大園分局潮音派出所所長林藝閔表示，上午有一位覃姓女子好慌張地跑到派出所報案，指女兒在家玩耍時不小心將大門反鎖，而該民眾身上沒帶鑰匙，又看見女兒在門邊嚎啕大哭，民眾心急如焚希望警方到場協助。

▲獲救女童破涕為笑重回媽媽懷抱。（圖／大園警分局提供）

潮音派出所巡佐許見平、警員王志嘉獲報後隨即趕處理，員警看了一下門鎖，發現該門鎖只須用轉的即可打開，便在等待鎖匠的過程中，試著安撫女童的情緒，並比手劃腳的方式教她轉開門鎖。經過10多分鐘的努力，女童在員警及媽媽的引導下順利將鎖打開，原本哭泣的女童重回媽媽的懷抱後終於破涕為笑。

覃女表示，早上趁著女兒還沒起床，先到屋外打掃、曬衣服，曬到一半就隱約聽到屋內傳來哭聲，趕緊過去查看，沒想到就看見女兒站在門邊，還將自己反鎖在屋內，幸好警方即時協助，才讓女兒順利脫困。