化身宋江「火鶴俠」　韓國瑜籲：別丟棄老祖宗文化

▲韓國瑜在薪傳獎大師何國昭的授予下，穿上象徵總指揮的火鶴裝。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達、洪靖宜／高雄報導

2019年內門宋江陣30日舉辦開幕式，高雄市長韓國瑜在宋江陣老師傅何國昭的授予下，穿上象徵總指揮的「火鶴」裝，化身為火鶴俠，韓國瑜強調，過去老祖宗留給世人的文化遺產，曾有段時間被遺忘、丟棄，直到最近這十幾年來才被人重視，他也向傳統文化孜孜不倦的人致上最高敬意。

韓國瑜晚間出席「2019內門宋江陣開幕」，在今年已96歲的國寶級薪傳獎大師何國昭授予火鶴裝後，立委許淑華裝扮為火鶴女王為韓國瑜獻上點兵譜，韓國瑜在致詞時表示，老祖宗曾留下3樣東西給後代，分別是中醫中藥、命理風水、國術拳術，這些都曾被人棄之如敝屣，直到最近這10幾年才又被慢慢找回來，他相當佩服這些人們為維護傳統文化所做的努力，市府也會持續創造更好的環境。

▲立委許淑華化身為火鶴女王，預告後面幾天的活動將有比武招親。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜強調，內門是台灣藝陣之鄉，高雄內門宋江陣有動人的故事，十分激勵人心，內門在惡劣的環境裡，赤手空拳磨練心志，更能打出一片天，拼到藝陣第一、總鋪師辦桌第一、火鶴產量第一，就是最好成功典範，也是惡地出好漢的精神，今年宋江陣主題「高雄陣成功」，並非標榜高雄的陣頭最了不起，而是高雄內門宋江陣將這一年一會，當成一個結陣合作的大平台，我們用開闊的心胸歡迎所有的陣頭，在這裡技藝較量交流，讓文化觀光產業持續成長。

▲▼2019內門宋江陣，在韓國瑜及鎮瀾宮董事長顏清標等人的宣示下正式開鑼。（圖／記者洪正達攝，下同）