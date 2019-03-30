【互槓】王金平嗆「證明徵召的人必當選」　吳敦義：看民調就知道





▲國民黨主席吳敦義30日受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導



針對立法院前院長王金平直指國民黨主席吳敦義要先證明「徵召的人一定會當選」，吳敦義30日表示，這有什麼能證明的地方，這就是整個環境的考量，包括看民調、實際上的訪問就知道。

針對吳敦義擬徵召或特邀高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選，王金平日前接受風傳媒專訪時強調，黨中央必須證明，被徵召的人有意願參選，且徵召其就絕對當選；同時，也要向沒被「特邀」或「懇邀」的人證明，一定不會當選，否則怎麼有這種特別作法？

吳敦義對此表示，這沒有什麼能證明的，這就是整個環境的考量。另外，他也透露，日後會跟有意參選2020的前新北市長朱立倫及王金平見面，盡可能在公告之前，先交換意見。

吳敦義表示，兩位副主席曾永泉、郝龍斌都會出席，他們都是黨內同志，都是對黨有責任的同志，現在都在安排當中。

對於近日黨內傳出，直接要朱立倫不要參加初選，讓韓國瑜成為黨的總統候選人，吳敦義則是反駁，他們從來沒有「傳出」這種話。

關於吳敦義29日派黨籍立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、許毓仁等四位立委去高雄與高韓國瑜會面，針對韓國瑜推動高雄市自由經濟示範區，當面了解韓國瑜的看法。被外界質疑是否要去「帶話」勸進參加初選。

對此，吳敦義駁斥，立委有公務在身，不可能是去針對初選做傳話，韓國瑜提出自由經貿區，是非常有意義的事情。