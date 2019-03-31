影／蘇貞昌批韓國瑜帝王心態　洪孟楷駁：嗆局長下台才「鴨霸」

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前結束港澳行，抵達機場時讓身旁警察將自己高高抬起，行政院長蘇貞昌痛斥，此舉是當帝王心態，非常不可取。國民黨發言人洪孟楷30日狠批，蘇貞昌如此高度批評實在小題大作，當初嗆鬥毆發生局長要下台，就是把警察當成免洗筷，「這樣心態不只帝王，根本霸王」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



韓國瑜出訪返抵機場時，讓身旁警察將其高高扛起，以向在場的韓粉揮手，韓國瑜受訪時表示，看到那麼多人在旁邊看不見不禮貌，所以就請隨扈「稍微幫忙抬一下」。蘇貞昌說，「我當首長時從沒做過這種事，我覺得這是濫用我們警力，非常對不起警察，也是很不好的示範，這是當帝王的心態非常不可取，希望所有警察同仁，就算被首長要求，也不要同意。」

對此，洪孟楷於臉書質疑，蘇貞昌當初公開嗆只要鬥毆，就把當地警察局長換下台，這種不論前因後果的霸道方法，「難道不是一種把警察當免洗筷的態度嗎？」，呼之即來、揮之即去，「這樣心態不只帝王、根本霸王，而且還是『鴨霸』的『霸』，完全沒有道理」，指出這樣濫用警力的心態，才是讓員警過勞的主因。

洪孟楷指出，蘇貞昌的高度批評實在小題大作，整個動作不過短短幾秒鐘，表示韓國瑜主要是為了跟廣大的民眾致意，以免造成更大的意外，且對於隨扈來說，保護首長絕對是第一要件，所以今天韓國瑜有需要被舉起，當然是有隨扈來做貼身護衛最為恰當，「難不成還要讓不知名的路人來抬起市長，如果有什麼意外發生，不是更難第一時間反應嗎？」

洪孟楷表示，目前民進黨的策略就是群起攻擊韓國瑜，什麼招數都往身上抹，就像泥巴一塊塊丟，總是能讓韓國瑜有理說不清，認為國民黨必須團結，絕不能讓「虎落平陽被犬欺」，不團結就是給對手各個擊破的機會，「2020就是用選票向抹黑說不的時刻！」