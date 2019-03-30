　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徵召韓國瑜　吳敦義準備見朱立倫、王金平：先交換意見

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義30日表示，會跟有意參選2020的前新北市長朱立倫及立法院前院長王金平見面，盡可能在公告之前，先交換意見。

▲▼吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

吳敦義出席「中華民國資訊學會年會」前受訪表示，會再公告以前會面朱王，兩位副主席曾永泉、郝龍斌都會一同出席，並強調兩位都是黨內同志，都是對黨有責任的同志，會面時間地點目前都在安排當中。

針對吳敦義擬徵召或特邀高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選，王金平日前接受媒體專訪時強調，黨中央必須證明，被徵召的人有意願參選，且徵召其就絕對當選；同時，也要向沒被「特邀」或「懇邀」的人證明，一定不會當選，否則怎麼有這種特別作法？

對此，吳敦義則表示，這有什麼能證明的地方，這就是整個環境的考量，包括看民調、實際上的訪問就知道。

另外，吳敦義29日派黨籍立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、許毓仁等四位立委去高雄與高韓國瑜會面，針對韓國瑜推動高雄市自由經濟示範區，當面了解韓國瑜的看法，此舉被外界質疑是否要去「帶話」勸進參加初選，吳敦義駁斥，立委有公務在身，不可能是去針對初選做傳話，韓國瑜提出自由經貿區，是非常有意義的事情。

ET快訊
免費送LINE貼圖轉發「真的可以下載」是詐騙　28萬人留言G
「門牌之亂」太醜被民眾罵翻　新北市府宣布暫緩更換
嘉義轎車「隧道逆向」爆撞遊覽車　車頭當場夾扁5人送醫

關鍵字：朱立倫,吳敦義,馬英九,王金平,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

互槓！王金平嗆「證明徵召的人必當選」　吳敦義：看民調就知道

陳建仁宣布不競選連任　侯友宜：明智決定！識時務者為俊傑

四度參選總統？ 宋楚瑜：親民黨有「入場券」但還要再考量

快訊／宋楚瑜當選親民黨主席選舉　順利10連任！

蔡政府為他拍板「卡死條例」？　朱立倫：和平宣言其實就這16個字

影／「王韓會」喬初選？　王金平：我怎麼可能主動跟他談選舉

影／朱立倫喊「要徵召就別初選」 王金平：我都尊重

吳、王餐會同框敬酒　馬英九巧妙「錯開」提早離場

影／南下「特邀」韓國瑜會熱情款待　吳敦義笑：我是老高雄了！

徵召領表再變「特邀」韓國瑜　王金平：做法讓人難以適從

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

兩岸政治協商將比照修憲　朱立倫：蔡英文很不道德

開會翹腳惹怒韓國瑜！環保副局長「降調」專委　王浩宇批：原因不單純

交通部長林佳龍參訪台中花博　盧秀燕：關心台中發展是好事

罵完韓國瑜遭勸小心韓粉　陳水扁：有三長兩短一定是「被自殺」

陳建仁表態不連任　蘇貞昌：敬佩、尊重

有「吳韓會」沒有「吳朱會」？朱立倫：不需要特別舉行會面

賴清德哽咽「絕不傷害蔡總統」 蘇貞昌：協調不是要逼退誰

新門牌被嫌「醜爆」　新北市府宣布暫緩更換、改回原始配色

何時協調蔡賴對決？蘇貞昌證實：昨天有跟賴清德深談

傳吳敦義南下「特邀」韓國瑜　朱立倫：我覺得很好啊

北海道直擊／王柏融30日續戰歐力士拚首安　先發5棒！

小妹妹拿著卡片快哭了　《聲林》林孟辰伸出雙手超展開

學姐也愛的韓系「氧氣短髮」　自然清新超脫齡　性感女人味滿滿

連偷兩部汽車代步　警博命追逐+狂奔5分鐘緝捕到案起出安毒

2019宜蘭綠博盛大開幕　大家一同去「綠．遊」

台南仁德區民宅火警　消防人員搶救及時未延燒鄰宅

失智老媽一年走丟20次　「將心比心」她從驗光師轉行當照顧員

血癌童活命機率大增！萬人驗血捐幹細胞　母興奮喊：配對成功了

憑禮服認出「腐屍是頭等艙貴族」　鐵達尼號最後一艘救生艇影像曝光

《冰與火之歌》第八季「開機連拍55天」　要角狂領便當...觀眾要崩潰啦

政治熱門新聞

伙食兵做菜1800

「一人500，救賣菜郎」服務處..

即／翹二郎腿　高環保局副座長降..

沒看過這麼囂張的議長　他擋韓國..

全面封殺！韓粉硬槓台大學生

新門牌被罵翻　新北市府宣布暫緩..

苦苓23問再戰韓粉：韓國瑜是浮..

替王世堅站台？韓冰：距離就是美

幻象飛官何子雨今安葬　軍服入棺..

何時約韓國瑜？吳敦義4字回應！

撒碎國旗與韓粉衝突　郭潤庭背景..

台大、政大11校學生串聯：我挺..

我哭了！紀德艦遇美超大觀察島號

廢死聯盟嗆朱立倫「不用功」　拿..

更多熱門

相關新聞

學者：韓訪陸確認九二共識交流基礎

中國文化大學國發大陸所副教授劉性仁日前接受《中評社》訪問時表示，韓國瑜參訪大陸，「是給兩岸關係上了一個安全閥」，此行只談民生議題，對政治議題存而不論，不會僭越蔡政府的職權，也提到了中華民國和孫中山，仍是有為有守，讓台灣基層獲得扎扎實實的利益。

傳吳敦義將南下「特邀」　朱立倫：我覺得很好啊

韓國瑜請警察「抬大腿」 蘇貞昌批帝王心態

王世堅：韓國瑜返台像「迎媽祖」

高雄市政府四維中心8天內2起火警　幸即時撲滅

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

用路人注意！7交通新制4/1上路

柯有倫好人緣！婚宴大咖賓客坐地上

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面