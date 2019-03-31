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旗山冰店「2選1」嗆韓：正常人都會選　韓國瑜親自回應了

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄旗山有一間老字號冰店在臉書發文，希望客人不要一直拿韓總的美食地圖去詢問，還狠酸說「韓先生沒來過敝店，身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人」。文章不但引發網友熱烈討論，韓國瑜30日也出面回應說，他只是賣高雄產品。也一直支持中華民國，希望老闆不要誤會。

這間位在高雄旗山的老店「常美冰店」28日在臉書發文，開頭就拜託大家不要再拿韓總的美食地圖來問，接著就酸說「韓先生沒來過敝店，身為台灣高雄鄉下的小小店家，現在不想當中國人，以後也不想當中國人，有個跑去中國晉見天朝笑嘻嘻的市長，身為高雄店家我們也很抱歉」，引發網路熱烈討論。

▲冰店狠嗆韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

▲旗山老店「常美冰店」28日在臉書發文酸市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，韓國瑜30日出席活動時被問到此事，對於冰店的言論表示「完全尊重！」冰店做一個小生意賣冰，「我們祝福他」，至於牽扯到意識形態、牽扯到韓國瑜市長要賣台，「千萬不要誤會，我只是在賣高雄的產品而已」、「我一直都是支持中華民國，選舉之前、現在跟未來都是一樣。」

韓國瑜表示，他希望賣冰的老闆能夠了解，並繼續賣冰把生意做好，給消費者更好的冰品就好，其他的不用想太多。冰店業者則是沒有再回應，只是當初的言論已經在網路上發酵，至今已經有超過4700多則留言、1700多人分享，連行政院副院長陳其邁都現身留言。

▲韓國瑜參加內門宋江陣 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜表示，「我一直都是支持中華民國，選舉之前、現在跟未來都是一樣。」（圖／記者洪靖宜攝）

文章的第二段可以看見，店家拿已故總統蔣經國的話反諷，「小時候唸書，蔣故總統經國先生叫我們要反共，連歐陽娜娜她爸以前都這樣義正嚴辭的說著」，而他們很聽話堅決反共，鄉下小小店家，70年來始終如一，最後更直言「我們只能說，生意變差跟被中華人民共和國統治，有正常腦袋的人都知道選哪一個」。

常美冰店創立於1945年，是旗山老街的名店之一，第一代老闆就是被稱為「魔法阿嬤」郭李常美女士，目前該店已傳至第三代。第二代老闆郭國格表示，目前店交棒給第三代兒子經營，這是是年輕人的想法，對兒子的貼文表示尊重，但也勸兒子發文要三思，不要把個人主觀情緒帶入，品嘗美食應該要不分藍綠。

▼常美冰店創立於1945年，是旗山老街的名店之一。（圖／記者洪靖宜攝）

▲冰店狠嗆韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,陳其邁,冰店,旗山,常美冰店

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