四度參選總統？ 宋楚瑜：親民黨有「入場券」但還要再考量

▲親民黨進行黨主席選舉宋楚瑜接受聯訪。（圖／記者范綱儀攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於親民黨內是否有人勸進4度參選總統，親民黨主席宋楚瑜29日表示，親民黨有權提出總統候選人，親民黨有入場券，但要不要進去，要由黨做整體考量，目前為止，天天看到很多報導，夠亂了，稍安勿躁，還不需要做決定。

宋楚瑜說，很多鄉親都告訴他「很可惜」，2000年不能夠讓一個能勝任的人為台灣開創新局，所以他要跟鄉親提醒一句，各黨各派都在講，誰才能夠勝選，但請各位鄉親想想，誰才能勝任。

宋楚瑜說，他跟這三位選過，跟陳水扁選過，竟然當選後竟然去坐牢了，第二位是馬英九，做了八年，台灣有變好嗎？結果國民黨大敗；現在看看蔡英文，有沒有好的辦法讓人民覺得她能勝任，持續帶領台灣，這是台灣人要去做的選擇。

對於如何看台北市長柯文哲有機會成為未來國家的掌舵者，宋楚瑜表示，他做過政府發言人，不可以欺騙，「他從來沒跟我談過要選總統的事情」，這是柯文哲的選擇，要等他做選擇之後，自己就會有所因應；至於是「因應」還是「協助」柯文哲，他回應這件事還沒有發生。

另外，宋楚瑜4月將到中國大陸訪問，他今天說，日程到目前為止還沒完全決定，原則上是在4月份去了解一下，台商在珠江三角洲、深圳等地面臨轉型的問題，同時也了解一下，最近大陸上對於港珠澳等地發展的問題，台商有何調整的空間。

宋楚瑜說，這次不會去北京，到目前最重要的是就港珠澳等地的發展形況，陸方會跟他們做簡要的說明，到目前為止，對岸的官員哪一位會與他們見面，還沒做最後的確認。

宋楚瑜說，他非常明確的說，這次既不會就兩岸問題做任何的協議或協商，這次是要直接了解港珠澳的相關發展計畫。





▲宋楚瑜資料畫面。（圖／記者許靖騏攝）