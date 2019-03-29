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蔡政府為他拍板「卡死條例」？　朱立倫：和平宣言其實就這16個字

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▲朱立倫29日出席「亞太區高科技峰會」 。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫29日出席「亞太區高科技峰會」。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對兩岸議題，前新北市長朱立倫29日表示，關於日前提出，將推動金門會談與對岸國家領導人共同發表「和平宣言」，希望能夠確保兩岸永久性的和平，其實就是16個字「兩岸同胞，相親相愛、互助互利、和平永守」。

但是政院拍板修正兩岸人民關係條例，明定兩岸政治協議高門檻修憲程序，朱立倫批評，民進黨把兩岸人民關係條例變成「卡死條例」，也帶動兩岸戰爭、對抗，換取他們的政治利益，對不起台灣人民。

朱立倫強調，重點是和平、和平、和平、和平，但民進黨政府把兩岸人民關係條例變成卡死條例，是非常對不起台灣人民的做法；他也批評，前行政院長賴清德提出「安內和外」，根本是以為全台都跟他一樣主張台獨、兩岸就會變和平，這簡直是天方夜譚。

另外，在死刑議題上，朱立倫表示，希望政府能夠依法行政，確實執行死刑，台灣目前並沒有廢死，但蔡英文政府在這三年半間只執行了一件，到底是什麼標準，是確定要廢死，還是選擇性的執法，沒有落實相關規定。

朱立倫強調，未來若他當總統，一定會落實依法行政確實執行，當然，會用對高標準，不關三審定讞之後，後續的救濟措施一定完成，對於那些罪無可逭、罪大惡極的，一定執行死刑。

對於所有民眾關心的議題，都要非常確實地落實、講清楚，包括未來一定要年輕化，最好能夠達到四分之一的標準，也要設置副院長層級的數位長，希望能夠對於數位產業、數位政府的政策明確化，以及公務員升遷管考制度要重新修改。

▲朱立倫29日出席「亞太區高科技峰會」 。（圖／朱辦提供）

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關鍵字：朱立倫,和平宣言,習近平,金門會談,兩岸,國民黨

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