春遊補助加碼為何「獨厚青年」？老人喊不公　觀光局揭背後原因

記者曹悅華／台北報導

春遊補助將在4月1日上路，延續暖冬補助，這次對「青年族群」同樣有加碼，引來年長者不滿。對此，觀光局透露當初有這樣的決定與「青年經濟學」有關，希望藉由給予年輕人優惠，讓他們長大以後懂得回饋到下一代，進而提升整體經濟效應。

這次春遊補助，不限年齡和縣市，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，每人補助500元住房費，針對18到40歲青年，入住小鎮民宿、前往離島旅遊住宿等2種狀況，各再加碼500元，等於不算各縣市加碼，青年最高可以拿到1500元住房補助。

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▲這次春遊補助，對於18到40歲青年再次加碼，最高可以拿到1500元。（圖／記者賴文萱攝）

針對外界質疑總是「獨厚青年」，觀光局解釋，這跟「青年經濟學」有關，美國研究曾顯示，免費跟沒有免費並不會實際增加多少參與人潮，意即價格反映在參與度上比例不是很高，不過被優惠的人，一旦哪天變成社會中堅份子，主宰國家未來發展，會因為年輕時曾被優惠過，轉而照顧下一代，以觀光補助來看，當下沒有明顯財務效應，但後續經濟效應很大。

另外，觀光局也提到，近年來年輕人都出國了，為吸引青年留在台灣、認識台灣、知道台灣哪裡好，才會推動加碼，希望改變他們的想法，多個助力留在國內旅遊。