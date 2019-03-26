宣戰Airbnb！刊登非法日租套房廣告　平台「連坐罰」最高200萬

▲為打擊非法日租套房，觀光局預告修法，Airbnb等刊登非法旅宿廣告將加重罰，最高200萬元。（圖／取自Pixabay）

記者賴文萱／台北報導

台灣非法日租套房、民宿猖獗，除影響合法旅宿業者經營，也帶來隱藏的安全問題。交通部觀光局預告修正「發展觀光條例第55條、第55-1條草案」，內容明訂加重非法旅宿裁罰金額上限至新台幣200萬元，且得按次處罰。另外也增訂若Airbnb等網站刊登非法日租套房資訊等，同樣可開罰最高200萬元以下罰鍰，並命限期移除其內容。

觀光局指出，為有效遏止非法日租套房、民宿，這次修法提高針對非法旅宿的裁罰金額上限，未依該條例領取營業執照或登記證而經營觀光旅館業務、旅行業務、觀光遊樂業務、旅館業務或民宿者，從最高可處30萬以下罰鍰加重至200萬元以下罰鍰，並勒令歇業，以重罰達到杜絕非法旅宿業者經營。

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另根據草案，對於未依條例領取觀光旅館業、旅行業、觀光遊樂業營業執照或旅館業、民宿登記證而以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等，散布、播送或刊登營業訊息者，可處新台幣6萬元以上200萬元以下罰鍰，並命限期移除其內容；屆期不履行者，得按次處罰。

▲Airbnb。（圖／路透社）

有鑑於非法旅宿業者大多透過網際網路平台，如Airbnb等平台傳播廣告資訊，因此這次修法也擴大加重懲處相關刊登非法旅宿營業訊息的網路平台，違反規定可處新台幣6萬元以上200萬元以下罰鍰，並命期限移除內容，屆期不履行者，得按次處罰。

觀光局表示，草案是由地方政府與旅宿業者討論出的意見，在預告期2個月期間仍會持續收集各界意見。