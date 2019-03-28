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春遊補助4月強勢來襲！「17縣市」打頭陣　加碼方案一次看

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▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲春遊補助將上路，不限年齡、全台適用，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，就可獲得每人500元住宿補助。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

春遊補助將在4到6月上路，這次不限年齡、全台適用，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，就可獲得每人500元住宿補助，另外18到40歲青年入住小鎮民宿，或前往離島旅遊住宿、縣市加碼等狀況還可再加碼。觀光局今（28）指出，目前計有台北市、新北市、高雄市等17個縣市於4月份就適用補助，民眾可多加利用。

觀光局表示，20日已建置春遊專案自由行住宿優惠活動專區，提供旅宿業者申請報名參加本專案活動，並於22日起彙整各縣市住宿優惠活動期程及加碼內容供民眾查詢，目前計有台北市、新北市、高雄市等17個縣市於4月份開始平日週日至週四入住有參加「春遊專案」住宿優惠活動的旅宿即可享住宿費折抵，桃園市、台中市、嘉義市、台南市及金門縣等5個縣市則於5月份開跑

請繼續往下閱讀...

▲▼飯店、偷拍（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台北市、新北市、高雄市等17個縣市於4月開跑。（圖／取自免費圖庫pexels）

觀光局進一步說明，鼓勵且樂見運用智慧科技、以創新多元方式服務旅客的企業加入觀光產業，合法經營之旅宿業對消費者權益才是真正有保障，希望民眾多加運用「台灣旅宿網」查詢及選擇合法旅宿。

觀光局補充，目前旅宿業者大多表示，嚴懲非法旅宿做法外，觀光局推動的暖冬及擴大暖冬補助，因合法業者才能參與方案，促使更多民眾入住合法旅宿，讓長期低迷的旅宿業者業績成長2至3成，對於即將開跑的「春遊專案」亦樂觀看待。

最後，觀光局希望藉由「春遊專案」與地方共同攜手合作，創造旅宿業更大商機，並輔導旅宿業強化服務品質。詳細資訊可至「春遊專案」活動網頁專區查詢

4月上路縣市極其加碼方案：

1.新竹縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住竹縣，現折500元，月月加碼1000份遊樂園門票

►►最高折2,500！竹縣「春遊補助名單出爐」六福村門票免費送

2.新竹市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：5、6月自由行旅客來新竹市住宿，提供限量特色好禮組合

3.彰化縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊半線住一晚，百萬好禮就等你

4.南投縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住南投折500元，前1千名送好玩卡(價值1250元)、4/11起再加碼送500元折價券(限量10,000份)，如果有到入選全台經典小鎮的集集鎮住宿，還能享有第二次的補助優惠

►►春遊補助4月開跑！南投縣再加碼　1人最高補助2750元

5.台東縣

活動時間：2019/04/01~2019/05/31
加碼：台東縣觀光協會在此期間加碼優惠，只要於期間在台東縣內同一旅宿業連續住二晚以上，不分年齡平日第一晚每間房享觀光局500元補助，第二晚以後（不限平假日）每晚都由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品，住愈多晚補助愈多（依各業者官網公告為主）

►►台東春遊優惠再加碼！入住全台最美飯店　來回搭台鐵免費

6.基隆市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：活動期間憑住宿發票或收據可至本市借問站享相關優惠

7.台北市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

8.新北市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

9.苗栗縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：

(1)4~6月，每月前1000名苗栗住宿並完成登陸旅客，送以下優惠好禮
4月送1000份好玩卡產品
5月送1000張RailBike搭乘票卷
6月送1000份本縣文創產品

(2)出示春遊苗栗住宿證明（收據或發票等）至特約商店可再享有各項超值優惠活動

►►苗栗春遊再加碼！每人最高可享3千優惠還能搭鐵道自行車

10.雲林縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

11.嘉義縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

▲▼飯店,房間,枕頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲春遊住竹縣現折500元，月月加碼1000份遊樂園門票。（圖／取自免費圖庫pixabay）

12.高雄市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

13.屏東縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住屏東，送好禮抽大獎（活動期間5/1~6/30）

14.宜蘭縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

15.花蓮縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：「天天遊花蓮 週週抽總套」每周抽出頂級飯店總統套房，總價值近百萬元！https://hualien-breathing.com

16.澎湖縣

活動時間：2019/04/08~2019/06/30

17.連江縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30

ET快訊
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關鍵字：春遊補助,縣市加碼,觀光局,住房,旅宿

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