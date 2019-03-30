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提早掃墓超省！今明「國道打7折」　南下車潮湧現「5路段最塞」

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▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

▲清明前1週末（3月30日及31日）通行費由一般日費率改為單一費率再打7折。（圖／資料照）

記者曹悅華／台北報導

為分散清明連假車潮，高公局祭出前1週末單一費率再7折收費優惠，以小型車中長途旅次的通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元，民眾可多加利用。值得留意的是，今（30）上午南下車潮湧現，5路段易塞，行車時間將是平常3倍。

清明連假是國道春節連假以外的最大車潮，高公局自103年起均於清明連假前1週末實施通行費率優惠以鼓勵民眾提前掃墓分流，經統計近幾年清明連假前1週末交通量可達到平日1.3倍，與連假交通量規模相近，需採行疏導措施維持國道服務水準。

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因此，今（108）年高公局調整收費方案，前1週末（3月30日及31日）由一般日費率改為單一費率再打7折，並實施匝道儀控及開放路肩措施，另調整108年3月31日（日）國5北上高乘載管制時段為14-21時。

▲▼高公局說明清明連假收費措施。（圖／記者賴文萱攝）

▲清明連假國道收費措施。（圖／高公局提供）

單一費率再7折收費，經試算，小型車中長途旅次的通行費率為每公里0.63元，台北（圓山）至高雄的通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元，也較近年清明節前1週末實施一般日費率8折（274元）優惠。

另外，高公局預估，今上午國道將湧現南下車潮，國1南下的楊梅到新竹系統、彰化系統到埔鹽系統，國3南下的三鶯到關西、烏日到霧峰，以及國5南下南港系統到坪林，5路段易塞車，行車時間為平常3倍，提醒用路人出發前可以先查詢路況。

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