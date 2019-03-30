失智老媽一年走丟20次　「將心比心」她從驗光師轉行當照顧員

▲▼28歲張筱翊與未婚夫柯建伸在彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）舉行訂婚禮。（圖／切膚之愛基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

28歲張筱翊，為了照顧50歲就罹患早發型失智症的母親，放棄驗光師的工作，轉而擔任彰化縣切膚之愛基金會魏愛倫學苑（失智日間照顧中心）照顧服務員，29日在魏愛倫學苑長者的見證下，與未婚夫柯建伸舉行了一場溫馨又感人的訂婚文定典禮。

小翊是單親家庭中的獨生女，自小與母親相依為命，大學自驗光系畢業後，便在眼科工作，然而2012年，當時50歲的母親罹患早發型失智症，小翊眼科的工作必須輪值夜診，而母親1年間在晚上走失的次數不下20次。小翊為了照顧母親甚至被迫離開驗光工作，在工作上遇到很大的困境。

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切膚之愛基金會執行長詹麗珠博士見到小翊的無助與孤單，鼓勵她參與照顧服務員訓練，30歲不到的她開始擔任家庭照顧者的角色，之後也轉投入失智照顧的領域，切膚之愛基金會提供穩定及友善的職場，如同小翊的娘家般一直支持著她。

因為「愛」，透過教會姊妹的介紹，讓小翊終於找到體貼呵護的另一半。男友小建心疼小翊的辛苦，在小翊假日到大學進修這一年間，主動提出幫忙小翊照顧母親，共同分攤早發性失智母親的照顧負荷，小翊對於男友貼心與包容，非常感動，因此決定託付終身。男友的一路陪伴，是她心理最棒的支柱，小翊把對媽媽的愛轉化成照顧學苑的失智長輩；訂婚當天，媽媽與長輩們看到小翊與男友有情人終成眷屬的場面，給予無限的祝福。

訂婚儀式中，邀請學苑的長輩擔任便媒人，說吉祥話並且推派「好命婆」，陪伴新娘子小翊向男方家屬與失智長輩奉上甜茶、行禮。



小翊說，魏愛倫學苑的長輩和切膚之愛基金會就如同自己的家人，原本自己是孤單面對早發性失智媽媽的折磨，甚至沒有勇氣走下去，今天神讓我找到這麼棒的娘家，且能夠踏入美好的婚姻，唯有神的愛纔能成就這一切，因此，毫不猶豫選擇在魏愛倫學苑完成自己的終身大事，也讓社會大眾知道，失智者和家屬是多麼需要大家互助攜手的愛。

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