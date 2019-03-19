看小S拍失智廣告！孕婦問老公：如果我哪天忘了你怎辦？　聽完回答哭1小時

▲小S在廣告當中飾演一名失智患者。（圖／翻攝「1953PTCH屏基」YouTube）

網搜小組／綜合報導

孕婦的哭點真的比較低嗎？一名孕婦看了藝人小S拍的《愛不遺忘》失智廣告後，問了老公一個問題，「然後我就這樣哭了快一個小時」。有人則分享和父親的對話，她問爸爸「如果我老了忘記回家的路怎麼辦」，結果答案讓她聽了無言。

孕婦今天（19日）在「爆怨公社」臉書社團分享和老公的對話：

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原PO：老公⋯如果我哪天忘記你了怎麼辦？

老公：我這麼北爛，妳還會忘記我嗎？

原PO：吼～認真回答啦⋯

老公：忘記我噢！很好啊！那⋯我們就再談一次戀愛吧！

▼許多長者有失智問題，需要家屬多照料。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO寫道，「然後我就這樣哭了快一個小時」。其他人看完感動留言，「別人的老公總不會讓我失望」、「當媽後真的哭點極低！我也是，懷孕的時候看新聞就能哭」、「妳嫁對人了」。

一名女網友則分享和父親的對話，「我問過我拔拔！我：拔拔，如果我老了忘記回家的路怎麼辦？拔拔：那我先帶妳去植入晶片好了！我：…」其他人看完都笑了出來。

▼小S拍攝《愛不遺忘》廣告。（影／取自YouTube，若遭移除請見諒）