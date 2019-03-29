逼打飛機、口交、肛交又喝尿霸凌　少輔育院生被重判16年

▲彰化少輔院生逼其他院生口交喝尿霸凌，被判16年重判。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／綜合報導

劉姓少年2015年在彰化少年輔育院接受感化教育，多次以毆打、恐嚇逼院生幫他手淫、口交，用洗衣粉配墨汁調成茶逼院生喝、或逼演口交春宮戲供他觀賞取樂，或逼人喝尿等惡行被人揭發，法官認為「性侵、霸凌手段觸目驚心」，且劉男不知悔改，態度頑劣，29日雲林地院審結後，認定劉男涉及8項強制性交、強制猥褻及強制罪嫌，共判處16年有期徒刑，全案仍可上訴。

承審法官表示，劉男因居住雲林縣，彰化地院因而將全案移轉雲林地院審理。劉男於2015年間，與甲、乙、丙、丁、戊、己男及林姓男子同在彰化少年輔育院執行感化教育。

劉男於2015年1 月間連續2晚，在彰化少輔院崇德樓2 樓C10 舍房內，趁眾人熟睡之際，叫醒戊男，要戊男替他手淫，戊男不從，劉強拉戊男的手自摸生殖器，以此方式先後2天猥褻戊男2 次；1至2 月間某日，又在舍房內要求戊男替他口交，戊男拒絕，劉喝叱「x你娘咧，你惹恁爸生氣」，強迫戊男含住他的生殖器；2 月10日下午5時許，利用和戊男一同洗澡機會，命戊男趴在儲水桶旁，戊男不願意配合，劉大罵「幹你娘、等一下看你會不會死」，對戊男強行肛交1次。

2月10日晚6時，劉藉故再對戊男找麻煩，與己男、林男在舍房內共同強迫戊男喝下用洗衣粉、墨汁調配而成的「茶」，並一直逼戊男喝水、逼戊男用鼻子吸食洗衣粉，並指示林男將戊男的頭強壓到水桶中；劉並要戊男自己往身上塗抹牙膏，同時以熱水、冷水交替沖戊男，又叫戊男翻開生殖器的包皮露出龜頭，再拿牙刷去刷龜頭前端，之後戊男喝了太多水跟「麥茶」，想要上廁所，劉竟要戊男尿在杯子中，再喝下自己的尿。

同年3 、4 月間劉要求乙男罰寫「不要再叫他哥哥」100 遍，劉認為乙男寫太慢就用衣架痛打，並要甲男要求乙男自行脫光衣服再從嘴巴灌水、或用衣架、拳頭虐打成傷，劉再進一步逼乙男替甲男、丙男口交，甲男、丙男因畏懼劉也不敢反抗，劉則在一旁觀賞性交行為。

承審法官指出，部分被害人做了創傷後壓力鑑定，證實有因為性侵案件而留下後遺症，儘管劉一再供稱自己沒有同性傾向，不可能和被害人有任何性行為，強調「都是在玩」，態度頑劣意圖開脫，但各種張狂的行徑、不斷訴諸「性」的手段來表示自己的控制權力，極為可惡。

劉男出身隔代教養家庭，因竊盜和毒品接受感化，行為乖張，從安置機構到第二次被執行感化教育，竟還做出令人觸目驚心的性侵和霸凌虐行，法官認定劉男涉及8項強制性交、強制猥褻及強制罪嫌，共判處16年有期徒刑，全案仍可上訴。

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