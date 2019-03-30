1、2個人搞垮民進黨　柯P：2018白綠沒分手韓流不會那麼厲害

記者陳家祥／台北報導

民進黨議員簡舒培日前批評台北市長柯文哲是票房毒藥，引來柯反酸稱卓榮泰（民進黨主席）會打給她；簡舒培30日下午將舉辦感恩茶會，還特邀卓榮泰出席，卓也要要藉機澄清有沒有打電話給簡。對此，柯文哲說，常常1、2個人行為，傷害整個黨太大；他直言，若2018沒有到白綠分手這局面，「韓流就算有也不會燒那麼厲害。」

▲柯文哲出席建成公園遊戲場啟動童樂會。（圖／記者莊喬迪攝）

對於簡舒培下午將邀請卓榮泰一同出席活動並強調沒有打電話，呼籲柯文哲不要藉挑撥民進黨博取支持。柯文哲上午出席建成公園共融式遊具啟用典禮後被誤到此事時，先表示自己當時是說如果簡舒培再罵下去的話，接著不滿表示，2018年民進黨大敗，他評估除了執政很多失誤，從一例一休、年改、管中閔案、吳音寧風波甚至到轉型正義，就是說有很多執政上不利的事情，「我認為2個最大原因還是白綠分手跟韓流，那其實這2個又互相牽動。」

「坦白講，沒有到白綠分手這局面，韓流就算有也不會燒那麼厲害。」柯文哲表示，這些人常常搞啊搞，政黨的失敗有時候也不是說不行，但老實講，去年選舉我自己看，在台灣民主政治發展史上不是正常現象，「6個縣市長連任失敗，這在民主史上是很特例。」

柯文哲說，他要講的是，常常有些人行為他爽、他自己出風頭，複數選區只要有10%一定當選，可是政治還是有主流思想 ，1、2個人行為，把整個黨或是歷史發展方向傷害太大。

至於是否案是民進黨未來的關鍵是要跟你合作？柯文哲說，也不是說跟我合作，政治上朋友要多、敵人要少，不要把每一個批評你的人都當作敵人，「人家批評我的聽一聽，有道裡我都會改，不是批評我的就是敵人要把他消滅掉，

這是台灣社會要思考。」

「今天講共融式遊具，其實共融就是一種精神，容忍是自由的基礎。」柯文哲說，這好像50年前胡適就提倡過，容忍是自由基礎；至於是否在對綠營釋出善意？柯文哲說，本來就不需要當作敵人，1、2兩人要出風頭，被搞垮了。