柯文哲嗨翻好朋友野餐日　逛萌寵市集粉絲搶合照

記者陳家祥／台北報導

一年一度的ETtoday好朋友野餐日又來啦！今年在大直美堤河濱公園舉辦，現場攤位吃喝玩樂通通有，一早便有大批民眾聚集在美堤河濱公園。受邀出席的台北市長柯文哲說，台北市如果要成為宜居城市，一定要有地方讓大家可以去散步、野餐、聽音樂會，「所以今天這活動就是為了這目的來的。」

▲台北市長柯文哲參觀萌寵市集。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲致詞時表示，當時在寫台北市願景的時候寫得很簡單，宜居、永續城市，宜居就是住起來快樂的地方，永續還有環保、綠能概念。宜居來講，如果一個城市要成為宜居城市，一定要有地方讓大家可以去散步、野餐、聽音樂會，所以今天這活動就是為了這目的來的。

另外，今年ETtoday好朋友野餐日也首度加入「萌寵市集」，包含寵物美容、健檢、食品、商品等共12個攤位。柯文哲說，台北市目前有15萬隻寵物狗，「這已經算是我們市民朋友的一部分」，因此如何讓這15萬隻毛小孩在這地方宜居、住起來愉快，還有很多要去處理的，從寵物店到美容通通都有，這的確是一個都市要去思考的，「既然台北市有15萬隻寵物狗，到底要怎麼給他在這城市住得更愉快，這的確是要繼續努力。」

最後柯文哲笑說，ETtoday舉辦好朋友野餐日今年已經是第4年，這次選在大直的美堤河濱公園，今天天氣實在是太剛剛好了，這個是野餐最好的天氣，野餐不能太熱也不能下雨，這實在是天作之合，各位朋友大家就快快樂樂野餐吧。

隨後，柯文哲也親自到「萌寵市集」參觀，一路上受到民眾熱烈歡迎、瘋搶合照，把市集所在的廣場擠得水洩不通。而柯文哲特別駐足聆聽寵物美容師講解，還與寵物保健攤位的獸醫師相談甚歡，現場氣氛非常熱絡。



