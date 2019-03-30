柯P向綠營釋善意？　簡舒培：做朋友要講求誠信

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲30日上午出席活動時表示，2018年如果沒有到白綠分手這局面，「韓流就算有也不會燒那麼厲害」，遭解讀為是對綠營釋出善意，尋求白綠合作之可能。民進黨台北市議員簡舒培30日下午不以為然地說，自己不清楚是不是有可能白綠合作，只知道柯文哲已經遭到邊緣化成了「票房毒藥」，所以現在想趕快找回老朋友，但是「做朋友要講求誠信」，不是「呼之即來，揮之則去」。

▲民進黨台北市議員簡舒培30日舉行感恩茶會。（圖／記者林銘翰攝）



柯文哲於稍早受訪時似乎暗示有白綠合作之意願，但民進黨內某些人破壞了黨的利益，使白綠無法再合作，簡舒培下午聽聞後認為「柯市長誤會民進黨非常深」。簡舒培表示，民進黨的從政黨員反應的都是基層支持者的心聲，如果很多黨員對白綠合作表示不認同，就代表很多支持者其實也不認同。簡舒培接著說，民進黨的黨員同志如果沒辦法反應支持者的心聲就會自然被淘汰，並強調民進黨不是單靠一個人、一個派系或一小群人的聲音就能帶領整個黨。

而對於她先前曾批台北市長柯文哲批評是「票房毒藥」，儼然是候選人殺手，柯文哲事後也回應「我猜卓榮泰已經打電話跟她講不要再講」，簡舒培30日下午談及此事表示，黨主席卓榮泰已經向她表明，「我身為黨主席，不是可以叫妳一個市議員閉嘴的人」，直呼柯文哲真的是誤會了民進黨與民主的真諦。

簡舒培認為，柯文哲已經自覺遭到邊緣化，成為所有人的「票房毒藥」，因此現在急著想找回老朋友合作，但她強調「做朋友就是要講求誠心」，不是可以隨便「呼之即來，揮之則去」，民進黨是個有核心價值的政黨，不可能為了一時的勝選或利益而跟某個人做結合。