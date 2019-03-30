白綠合作「蔡柯配」？　卓榮泰：沒做任何考量

▲民進黨主席卓榮泰出席台北市議員簡舒培30日舉行之感恩茶會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲30日上午受訪時表示，民進黨內某些人為了作秀刷存在感而破壞黨的利益，暗示白綠合作不無可能，而是遭到某些人的阻擋。民進黨主席卓榮泰下午聽聞後反問「事情真的是這個樣子嗎」？還表示任何的合作與善意都應該是「雙向道」，而不是「單行道」。至於民進黨是否有「蔡柯配」之可能性？卓榮泰則表示，這點沒有做任何考量。

卓榮泰下午出席台北市議員簡舒培舉辦的2019春天感恩茶會和「1987：黎明到來的那一天」電影欣賞時，對於柯文哲「常常1、2個人行為，傷害整個黨太大」的說法，卓榮泰先是反問「事情真的是這個樣子嗎」？接著表示，任何對於民進黨的批評與指教他都願意聽，不過要講清楚，而不是籠統地講，不過任何與民進黨的合作都應該是雙向道，而不是單行道。

卓榮泰說，與國民黨的競爭是選舉上的競爭，但對台灣來說2020最大的競爭對象是中國，如果能夠在以台灣的整體利益與國家整體利益的原則下，民進黨願意誠心誠意與任何人競爭，但強調這個原則不能背離。

至於民進黨是否有可能對柯文哲釋出善意？卓榮泰僅回應「吾本江心照明月」，對於「蔡柯配」他表示沒有做任何考量。

另外，有關台北市議員簡舒培先前曾批台北市長柯文哲批評是「票房毒藥」，成為候選人殺手，柯文哲事後回應「我猜卓榮泰已經打電話跟她講不要再講」，卓榮泰對此說明，「我沒有打電話給簡議員，我也不會打給簡議員，也沒有人跟我說簡議員講的話有哪裡不對，我認為她在議會裡面表現非常盡責」。

▼民進黨主席卓榮泰出席台北市議員簡舒培30日舉行之感恩茶會。（圖／記者林銘翰攝）