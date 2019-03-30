小英之友會嗆「挺蔡不挺賴」　卓榮泰：這不是我要擔心的問題

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市小英之友會會長顏志發30日接受媒體訪問時批評，前行政院長賴清德沒誠信，若要選總統應該跟總統蔡英文見面時就要講，而不是現在才說要選，直言「我們挺蔡英文，不挺民進黨其他候選人」。對此，民進黨主席卓榮泰30日首訪時表示「這不是我要擔心的問題」，強調黨中央應該要努力促成黨內在民主程序完成後的團結，這是現在要努力的工作。

卓榮泰30日上午出席民進黨「兒童親子日」活動受訪時表示，台灣民主政治發展已久，民進黨也已經建黨33年，民主程序和民主素養都很重要，在這個關鍵時刻盼全黨都能守護台灣大局，大家的基本目的都是一樣的。縱使黨內每個人心中各有支持的對象，但他認為只要經過公平合理的程序，這個民主機制會被大家接受。

卓榮泰接著說，候選人要經由黨部公平合理的機制產生，所謂「挺人不挺黨」之說法，強調「不是我要擔心的問題，我要努力促成黨內在完成民主程序後的團結」。他也說，比起過去動員黨員投票的初選情形，現在根據他的觀察，初選程序仍平順進行。

另外，副總統陳建仁29日於臉書發表公開信，宣布2020不再和蔡英文搭擋競選連任，遭解讀是為讓出空間促成「蔡賴配」，卓榮泰對此回應，他對陳副總統感到高度的敬佩與不捨，也感謝陳建仁的努力付出，面對未來的事情黨部正在做多方努力，就讓黨部協調讓整個工作順利進行。