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真厲害！　全國資源回收考核台南連續9年獲獎

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▲全國資源回收考核台南連續9年獲獎，台南市環保局長林淵淙親自出席接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝）

▲全國資源回收考核台南連續9年獲獎，台南市環保局長林淵淙（右）親自出席接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

環保署2018年度全國執行機關資源回收工作績優考核，台南市再度獲獎，這是台南市連續第9年獲獎，台南市環保局長林淵淙3月29日親自出席環保署頒獎典禮，接受頒獎表揚。

林淵淙感謝清潔隊同仁及市府團隊持續合作推動資源回收，更感謝全市環保志義工及全體市民配合響應，才有連續9年獲獎的難得佳績，期勉好要更好，繼續為南市寫紀錄。

台南市以健全法規、源頭減量、智能回收、輔導評比及暢通去化等5大面，資源回收率自2010年37.44％提升至2018年50.61％，考核委員對於台南市橡膠瀝青鋪路、廢機動車輛回收業推動汽機車坐墊泡棉再生、責任業者營業量查核成效、未達一定規模回收站管理、推動棒球場露營區資源回收等多元作法給予肯定。

2018年台南市積極推動廢輪胎橡膠粉再利用，成功將橡膠粉加入瀝青用於道路鋪設，成為全台灣唯一成功使用廢輪胎橡膠瀝青鋪路的地方政府。同年更修正環境清潔自治條例，訂定「台南市未達一定規模之資源回收站管理辦法」，明定業者於住宅區設置回收站時應盡之責任及義務，輔導回收站擺脫鄰避設施的刻版印象，成為協助鄰里回收的好厝邊。

2019年將持續推動相關政策，提供民眾便利多元的回收管道，如在偏遠地區與柑仔店合作，辦理資源回收物換折價券活動，輔導里及社區設置回收站、推廣自動智慧回收機等。除提供多種方更回收管道，稽查人員持續加強清運路線及社區大樓垃圾分類檢查，督促落實垃圾分類。第一手的資源回收政策及活動訊息，歡迎上環保局facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/tnepb100/）或至資源回收全民動起來網站（http://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/）查詢。

台南市環保局長林淵淙說，資源回收需仰賴全體市民配合及支持，只有每個人在生活中落實垃圾減量、資源回收，才能讓這份屬於全體市民的榮耀延續下去。

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關鍵字：資源回收,考核,台南

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