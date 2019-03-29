為射擊運動長遠發展　李啟維：台南應恢復室內空氣槍射擊靶場

▲台南市議員李啟維表示，近來在國際運動正式比賽，射擊已成為台灣的強項，台南應想辦法讓室內射擊場恢復。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南空氣步槍射擊靶場，原來位於體育公園內，台南市體育處以土地和國產署有牽扯，把室內空氣槍射擊靶場拆掉，市議員李啟維建議市府教育局應設法解決，讓空氣槍射擊靶場，儘速在體育公園恢復。

教育局體育處林處長表示，站在射擊運動長遠發展，台南確實需要有室內空氣步槍射擊場地，而國民運動中心不符空氣槍靶場需要10公尺的距離，要改善有困難，他們會想辦法來解決。

聽障射擊選手陳先生表示，他在台北工作時，都到國民運動中心練習，很方便，3年前他為了照顧家人回到台南，可是台南卻沒有室內空氣步槍射擊場地練習，必須跑到高雄大寮，實在很不方便，他說政府花費巨資興建的國民運動中心，卻只能打bb彈，他們希望台南就近可以有室內空氣步槍射擊場地。

李啟維表示，據他了解，原本位於運動公園的室內射擊場，和國產署重疊的土地微乎其微，實在不該拆掉，他說近來在國際運動正式比賽，射擊已成為台灣的強項，因為它適合東方人，政府已把它列為奪牌重點項目，如果台南在這方面要爭取更好的成績，應想辦法讓室內射擊場恢復！