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中華傳統宗教總會　拜會台南首廟天壇

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▲中華傳統宗教總會南區副秘書長楊政達，偕同佛光山南台別院監院釋有群法師，邀請首廟天壇參加每年在佛光山佛院紀念館舉行的世界神明聯誼會活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華傳統宗教總會南區副秘書長楊政達，偕同佛光山南台別院監院釋有群法師，邀請首廟天壇參加每年在佛光山佛院紀念館舉行的世界神明聯誼會活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華傳統宗教總會南區副秘書長楊政達，偕同佛光山南台別院監院釋有群法師，前往台灣首廟天壇拜會，除邀請首廟天壇參加每年12月25日在佛光山佛院紀念館舉行的世界神明聯誼會活動，也希望藉由拜會交流，促進星雲大師所提倡的宗教和諧，利益廣大眾生。

▲中華傳統宗教總會南區副秘書長楊政達，偕同佛光山南台別院監院釋有群法師，邀請首廟天壇參加每年在佛光山佛院紀念館舉行的世界神明聯誼會活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊政達及釋有群法師等一行人抵達首廟天壇後，先至玉皇上帝前參拜，隨後，首廟天壇董事長徐國潤、常務董事王川楠、董事夏清水、葉庭洲、杜進益、秘書陳淑鈴等熱誠接待。

楊政達表示，於2011年起，每年12月25日在佛光山佛陀紀念館舉行的世界神明聯誼會活動，希望藉由各宮廟聯誼，落實星雲大師的促進宗教和諧及世界和平的用意，此次前來拜會，更邀請首廟天壇（天公廟），能參加該聯誼活動；且5月間，中華傳統宗教總會，也將再度至首廟天壇進行拜會。

▲中華傳統宗教總會南區副秘書長楊政達，偕同佛光山南台別院監院釋有群法師，邀請首廟天壇參加每年在佛光山佛院紀念館舉行的世界神明聯誼會活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐國潤除了肯定佛光山外，也表示認同佛光山，他也說首廟天壇除了建廟歷史悠久外，也積極推動社會公益活動，如每年委由中華日報社舉辦的自強戶歲末送暖慰問金活動，幫助弱勢，以及每年發放學生獎助學金，並捐款給市府社會局，做為急難救助之用，也希望對台灣的宗教有所幫助，讓人心向善、社會和諧、世界和平。

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關鍵字：宗教,總會,台南,首廟,天壇

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