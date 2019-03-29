恐怖！變態資收男瘋狂求愛不成　竟拿鐵片貫穿她男友的胸口

▲男子想為女友出氣，卻遭鐵片刺穿胸口，資收男行兇後，默默騎三輪車離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

恐怖！新北市樹林一對情侶過著賣菜的單純日子，但女方在最近遇上一名收集資源回收的男子，瘋狂追求，令她深感困擾。後來其男友在佳園路三段遇到這名追求者，兩人大打出手，資收男拿出要回收的鐵片，貫穿了對方的右胸口後，默默騎三輪車離開…警方循線在西圳街一處雞寮逮捕資收男，全案依殺人罪偵辦。

警方表示，本月25日下午，接獲民眾路倒案件，趕到佳園路三段，發現一名身穿雨衣的騎士倒地不起，右胸口下方還有穿刺傷，身邊留有一根鐵棍跟一台機車，起初還以為是騎車自摔，被鐵棍刺穿才導致死亡。

後來員警調閱監視器，發現死者生前曾與人發生互毆，深入調查才知道，死者與女友同居2年，但67歲的戴姓資收男十分迷戀該女，時常以電話騷擾，追求不成，還到了女方的住處周邊徘徊，甚至在電話中揚言要殺害情侶檔，令人不勝其擾。

到了本月25日中午，死者外出又發現戴男在住處外徘徊，兩人狹路相逢，一言不合，大打出手，死者拿隨身攜帶的鐵棍要攻擊，戴男取出收集的鐵片，刺穿死者胸口，內臟破裂，導致送醫急救後仍不治。警方調閱上千支監視器，最後於本月29日中午逮捕戴男。