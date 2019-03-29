環保署資源回收績優表揚　花蓮獲銀質獎得獎金100萬

▲花蓮縣榮獲得全國銀質獎，獲頒獎金新台幣100萬元，由花蓮環保局副局長饒瑞玲（右）代表領獎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2018年全國執行機關資源回收績優單位頒獎典禮29日於高雄林皇宮舉行，由行政院環境保護署長張子敬親自頒獎，花蓮縣榮獲得全國銀質獎，並獲頒獎金新台幣100萬元。

▲花蓮市2018年資源回收量成長率達27.5%，廢機動車輛張貼拖吊成效也居花蓮縣之冠，獲獎勵金30萬。

花蓮縣環保局副局長饒瑞玲帶領本縣鄉鎮市優等獎單位花蓮市及鳳林鎮清潔隊長前往授獎，花蓮市長年配合本縣各項資源回收工作，2018年資源回收量成長率達27.5%，廢機動車輛張貼拖吊成效也居花蓮縣之冠；而鳳林鎮結合在地力量深耕資源回收多年，同時活用資收大軍強化資源回收效率，二鄉鎮於2018年資源回收業務表現卓越，堪稱本縣楷模，獲花蓮縣推薦提報環保署，各獲獎勵金新台幣30萬元。

花蓮環保局長饒忠表示，自1998年起配合環保署政策推動資源回收工作，在全縣鄉親一心同體共同努力下，資源回收量較前年增加10.9%，達66,088.43公噸，2018年資源回收率創下本縣歷年新高達52.28%，各項資源回收業務得以順利推動並擁有如此佳績，皆有賴鄉親的支持配合。

環保局表示，今年將延續去年執行績效，仍以「減塑減廢」為目標，減少使用各類一次性產品的習慣有效降低本縣垃圾清運量，並落實垃圾分類，再創資源回收佳績！