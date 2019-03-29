殺人片／資收男為了「她」拿鐵片刺穿賣菜郎胸口　再把凶器拿去賣錢

記者陳雕文／新北報導

為了一個女人，何必呢…新北市一名靠資源回收賺錢的男子，撿回收時看到越籍女菜農，他一見鍾情，上前要電話後展開追求，得知女方已有同居2年的男友，他持續在女方住家附近，騎著三輪車繞不停，後來女方鄭重拒絕追求，他惱羞成怒開嗆，到本月25日還持鐵片貫穿女方男友的胸口，再把凶器拿去回收變賣。

▲死者(圖左)拿鐵棍要攻擊資收男(圖右)，遭鐵片貫穿胸口。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，本月25日下午，接獲民眾路倒案件，趕到佳園路三段，發現一名身穿雨衣的騎士倒地不起，右胸口下方還有穿刺傷，身邊留有一根鐵棍跟一台機車，起初還以為是騎車自摔，被鐵棍刺穿才導致死亡。

▲男子想為女友出氣，卻遭鐵片刺穿胸口，資收男行兇後，默默騎三輪車離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來員警調閱監視器，發現死者生前曾與人發生互毆情勢，深入調查才知道，死者與女友同居2年，但67歲的戴姓資收男十分迷戀該女，時常以電話騷擾，追求不成，還到了女方的住處周邊徘徊，甚至在電話中揚言要殺害情侶檔。



到了本月25日中午，死者外出又發現戴男在住處外徘徊，兩人一言不合，大打出手，死者拿隨身攜帶的鐵棍要攻擊，而戴男取出撿來的鐵片，刺穿死者胸口，見死者倒地不起，他默默騎三輪車離開，還把鐵片拿去變賣。

員警調閱上千支監視器，最後於本月29日中午，在西圳街的雞寮逮捕戴男。警方說明，女方為越南籍，丈夫兩年前身亡後，結識死者，兩人情投意合，交往並同居至今，沒想到遇上瘋狂追求者，還殺了她的愛人。

▼警方在雞寮逮到犯案的資收男(圖中)，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）