南投林管處清明祭祀　 追思因公殉職前輩

▲南投林管處處長李炎壽（圖中著白襯衫者）帶領員工，於水里工作站人倫分站榮民塔舉行清明祭祀活動。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

林務局南投林區管理處於29日上午10時，由處長李炎壽帶領員工，會同國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處共約三十人，於水里工作站人倫分站榮民塔舉行清明祭祀活動。

早期政府利用森林資源、開闢林道運送木材，以提昇國內經濟發展，林管處也於1956年間，先後接收輔導就業榮民五百餘人，分派協助造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線及開築人倫林道等工作。因闢修道路過程艱難危險，致有榮民弟兄不幸先後殉職，故塔內祭祀榮民均為南投林區管理處前身（巒大林區管理處）望鄉及人倫分站殉職員工。

為追思前輩的奉獻，1961年12月28日林管處於人倫林道17公里處集資建造紀念塔一座，安置因公殉職人員骨灰罈，感念殉職榮民生前服役時捍衛疆場，退役後獻身林業建設，功在國家，厥功至偉，永懷忠烈以慰英靈。塔內目前部分具家眷榮民靈位已遷回大陸，現塔內祭祀人數共51位。

▲林業榮民殉職紀念碑。（圖／記者白珈陽翻攝）

南投林區管理處處長李炎壽表示，林業工作經常餐風露宿、翻山涉水，如果沒有這些先進為我們修橋築路，將使同仁工作時身陷險境。為緬懷先進早年犠牲性命對林業發展的貢獻，林管處每年清明節及中元節皆會舉行祭拜普渡，以示敬意。