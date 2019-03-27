清明祭祖！這4種人易遭「靈體入侵」　香蕉3種水果不要拜

▲ 清明連假許多人都會去掃墓，不過其實掃墓有著許多禁忌。（圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

下禮拜就是清明節連假，大家開始準備返鄉掃墓祭祖的相關事宜，民俗專家最近就提醒，其實掃墓有著不少禁忌，除了祭祀的時辰、祭祀的服裝和準備的水果、供品是一門學問外，有4種人特別容易遭受靈體入侵、干擾，尤其要避免同行前往掃墓，包括孕婦、7歲以下兒童、重症病患、大病初癒者以及剛動完大型手術的人。

民俗專家楊登嵙受訪時提到，畢竟墓地多在較為偏僻的地方，地形高低起伏，路面又顛簸不平，萬一孕婦同行，一不小心跌倒，對於母子而言都不太好。另外，腹中的新生命也不適合這麼早就接觸靈魂，「如果真的要前去墓地祭祀，建議可在孕婦肚子上包裹紅布，以此阻隔胎兒與靈體作接觸。」另外，經期來臨的女性也不可以踩在墓塚上，以免對祖先及自己帶來負面影響。

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▲祭祀的地方通常地勢高低起伏，孕婦不宜前往以防跌倒傷胎（圖／記者張一中攝）

7歲以下兒童不宜前往，是因為他們容易感受到「另一個世界」的靈體，因而受到影像與騷擾。至於重症病患、大病初癒者，以及剛接受過大型手術的民眾，則是因為免疫力低下，元氣虛弱還沒有恢復，去陰氣太重的地方，很容易就會遭到靈體入侵。

除此之外，楊登嵙也指出，民眾在前往祭祀時，盡量選擇彩度較低、明度也較低的服裝，在妝容方面也以淡妝為主，一切盡量保持樸素。不要穿著「大紅」或者是「大黑」的服裝，畢竟是去祭祀而不是參加喜事或喪事，這樣的顏色都應該避開，特別是黑色系服裝容易吸引陰磁場附著或接近。

▲ 祭祀時避免選擇香蕉，因為香蕉台語諧音「招」，一串香蕉也就意指「招了一連串的靈魂來」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在供品的準備方面，楊登嵙建議，盡量準備先人喜歡吃的食物，像是蘋果「平平安安」、橘子「大吉大利」都是祭品的好選擇，相反的，像是鳳梨、葡萄、香蕉這些水果，就應該要避免了，因為鳳梨台語諧音「一直來」，也就意味著「靈魂一直來」；香蕉台語諧音「招」意味著「招靈魂來」，葡萄這類一整串的水果則暗示「一整串的不詳到來」，這些水果雖然不適合在清明節拿來祭祀祖先，但拿來祭拜神明，卻反而是個好選擇。

祭祀用的花方面，像是玫瑰、薔薇這類代次的花朵不宜祭拜，因為它們是來化煞的，必須去除刺之後在祭拜，因此最適合祭拜的花朵是白色的菊花。

▲ 祭祀最好選在清晨5時至下午3時之間完成，因為越晚陰氣越重。（圖／記者劉亭攝）

至於掃墓的時間，楊登嵙認為，最好選在清晨5時至下午3時之間完成，以防止夜晚來臨，陰氣越來越重，在掃墓完畢後，進家門前要先到附近人多的地方洗淨雙手與鞋子上的泥土，到家後也要立即更衣，千萬不要把衣物放置過夜，以防晦氣汙染家中的好氣場。

楊登嵙最後補充，掃墓祭祖屬於一件相當嚴肅的事情，千萬不要嬉笑怒罵、大聲喧嘩、口出穢語或踩踏他人墳墓，以免滋擾靈體，惹禍上身。