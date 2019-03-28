種下200株春不老　離海岸150公尺成功國小防風防揚麈

▲成功國小小朋友人手1株春不老認真植樹。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

東海岸最後一場植樹活動28日於成功鎮成功國小舉辦，台東林管處成功工作站結合該校100名熱心的學生，在操場週邊種下200棵春不老，除了防風、生態及綠化校園功能外，校方期待這片綠色有生命的圍籬可以取代日漸鏽蝕的鐵欄杆。

▲工作站主任認真教導小朋友如何植樹。

台東成功鎮成功國小位於成功鎮市區的東方，離海岸僅150公尺，冬季時易受到東北季風的吹襲，尤其臨海的操場常有揚塵發生。植樹活動於早上8點30分開始進行，在成功工作站主任及工作人員詳細說明植樹的方法後，由學校5、6年級的學生人手1株春不老，徒手揮汗地挖掘植穴，並細心的栽種在校園的土地上。有些同學種植完成後，會馬上幫忙其他同學，甚至欲罷不能還要再種樹，甚至在樹木周圍擺放挖起來的石塊，裝飾的巧思各有特色。

▲▼保護森林及救災觀念向下紮根，台東工作站人員攜帶森林救災裝備展示，並讓學生親自體驗攜水上山打火的辛苦。

成功工作站為能讓森林保護及森林救災觀念向下紮根，特地攜帶森林救災裝備展示，讓學生親自背負水袋來體驗攜水上山打火的辛苦，每位學生搶著體驗背負水袋，直呼好重喔！好辛苦喔！要好好保護森林，不要讓火上山。

成功國小臨海，規劃種植200株春不老，目的除了作為綠籬防風外，其果實可以吸引白頭翁、斑鳩、五色鳥、樹鵲及麻雀等鳥類覓食，花也可以吸引蜜蜂及綠繡眼，提供良好的生態環境。